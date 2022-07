Der Bauch des Huhns ist stark geschwollen. Ein neuer Pflegefall für Anja Meifert aus Daldorf. Das Tier wurde in einem Legebetrieb gefunden und an die Tierschützer von „Rettet das Huhn“ abgegeben. Auch Ann-Christin Mohr aus Stocksee gehört dazu. Sie geben verletzten Legehennen ein neues Zuhause.

Stocksee/Daldorf. Vorsichtig nimmt Ann-Christin Mohr das geschwächte Huhn aus der Transportbox. Bei der Berührung gibt es leise, klagende Laute von sich. Das Gefieder der sonst apathisch wirkenden Henne ist stark zerrupft, der geschwollene Bauch kahl. „Sie wurde heute aus einem Legehennenbetrieb in Schleswig-Holstein gerettet“, erklärt Anja Meifert. Die beiden Tierschützerinnen vermuten, dass der Legedarm der Henne verstopft und entzündet ist. Ein neuer Pflegefall für Meifert. Die beiden Segebergerinnen engagieren sich beim gemeinnützigen Verein Rettet das Huhn und haben bereits mehrere Hühner aus Legebetrieben bei sich aufgenommen.

In welchem Betrieb das Huhn gefunden wurde, verraten die beiden Tierschützerinnen nicht. Nur: „Er ist in Schleswig-Holstein.“ Seit mehreren Jahren arbeitet der Verein mit dem Eierbetrieb zusammen und erhält die Tiere, die bei der regelmäßigen Durchsicht auffallen durch gesundheitliche Probleme. Wenn die Hühner überleben und gesund gepflegt werden, werden sie dauerhaft in ein neues Zuhause vermittelt, erklärt Anja Meifert das weitere Vorgehen. „Sie müssen nicht mehr zurück in die Hölle.“