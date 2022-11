In der Dorfstraße in Rickling haben Unbekannte einen Imbiss und einen kleinen Supermarkt aufgebrochen in der Nacht zu Mittwoch, 23. November. Die Polizei geht von denselben Tätern aus. Ein Mann und eine Frau wurden bei der Tat gefilmt. Nun sucht die Polizei in Bad Segeberg nach Zeugen.

Bargeld und Zigaretten erbeutet: In Rickling kam es in einer Nacht zu zwei Einbrüchen in der Dorfstraße.

Zwei Einbrüche in einer Nacht in Rickling: Täter im Supermarkt gefilmt

Rickling. Zu mehreren Einbrüchen kam es in der Nacht auf Mittwoch, 23. November, in Rickling. Betroffen sind ein Imbiss und ein Supermarkt in der Dorfstraße. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Der örtliche und zeitliche Zusammenhang der beiden Taten spricht stark dafür, dass es sich bei den Tätern um dieselben Personen handelt, sagt Polizeisprecher Lars Brockmann auf Nachfrage. In einem Fall wurden die Täter von einer Videokamera aufgenommen.

Dorfstraße in Rickling: Zwei Einbrüche in einer Nacht

Zunächst drangen Unbekannte in den Imbiss zwischen den Straßen Rethwisch und Vor Jähren ein, teilt die Polizei am Donnerstag mit. Erbeutet wurde Bargeld in dreistelliger Höhe.

Kurz nach 3 Uhr in derselben Nacht verschafften sich ein Mann und eine Frau Zutritt zum ebenfalls in der Dorfstraße gelegenen Supermarkt. Dort entwendeten sie einen geringen Geldbetrag und Zigaretten im Wert von 3000 Euro.

Videokamera zeichnet Täter im Supermarkt auf

„Eine Videoaufzeichnung erfasste die Täter“, sagt Polizeisprecher Lars Brockmann. Der Mann war etwa 30 Jahre alt und schlank. Er hatte einen Bart und war mit einer hellen Hose, hellen sportlichen Schuhen, einem Kapuzenpullover - oder Jacke, einer hellen Weste und einem Basecap bekleidet.

Die schlanke Frau trug eine dunkle Hose, einen Pullover mit Kapuze, eine Daunenjacke und eine Stoffmütze. Beide trugen zudem einen Mund-Nase-Schutz.

Das Vorgehen bei beiden Einbrüchen sei ähnlich gewesen, so Brockmann, will Details aber nicht nennen. Das sei Täterwissen. Die Unbekannten seien gewaltsam in die Objekte eingedrungen. Einiges spreche dafür, dass beide Einbrüche von denselben Menschen verübt wurde. Dass es ausgerechnet in Rickling in einer Nacht zu zwei Einbrüchen in einer Straße kommt, sei doch ziemlich unwahrscheinlich.

Einbrüche in Rickling: Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg sucht nun Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen rund um die Tatorte unter der Telefonnummer 04551/8840.