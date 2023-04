﻿Schau in Henstedt-Ulzburg: Jungzüchter und Rinder als Einheit

Es wird gewaschen, rasiert und frisiert, bis alles perfekt ist. Wie ein Model sollen die Rinder für die Kreisjungzüchterschau in Henstedt-Ulzburg hergerichtet werden. Zwei „Cowgirls“ erzählen, was diese Schau für die Beziehung zwischen Mensch und Tier bedeutet.

Rieke Eggers (links) und Johanna Lienau haben das Braunvieh-Rind Bambi so gut wie fertig frisiert. Das 14 Monate alte Tier wird bei der Jungzüchter-Schau in Henstedt-Ulzburg vorgeführt.

Oering / Henstedt-Ulzburg. Bambi ist geduldig. Aber wenn es mit der knatternden Schermaschine an ihren Kopf mit den großen Ohren geht, wird das 14 Monate alte Rind dann doch etwas gnatterig. Johanna Lienau (27) hält ihre Bambi gut fest. Und ihre Freundin Rieke Eggers (25) frisiert geschickt den Kopf den Braunvieh-Rindes. Denn Bambi soll toll und gepflegt aussehen.

Die jungen Frauen leiten die Jungzüchtergruppe Stormarn/Lauenburg/Segeberg und haben zur Kreisjungzüchterschau am Sonnabend, 15. April, auf den landwirtschaftlichen Betrieb von Familie May in Henstedt-Ulzburg (Westerwohlder Straße 8) eingeladen. Bambi ist auch dabei.

Auf dem Hof Finnern in Oering trifft KN-online die beiden jungen Frauen. Johanna Lienau ist die Freundin des Jungbauern und hat ihre paar Braunvieh-Tiere mit auf den Hof gebracht. Bambi ist das Jüngste der Braunvieh-Rinder und soll auf der Kreisjungzüchterschau in Henstedt-Ulzburg mitlaufen.

Dafür muss sogar das Fell rasiert werden. Zuvor erfolgt eine Dusche, damit der Dreck aus dem Fell entfernt wird. Rieke Eggers hat sich das Frisieren von Kühen selbst beigebracht und wird inzwischen als sogenannte Fitterin engagiert. Sie weiß genau, wie ein Rind perfekt aussehen soll, sodass die Richter einen guten Eindruck bekommen.

Jungzüchterschau: Zusammenspiel von Tier und Mensch ist wichtig

Im Mittelpunkt der Jungzüchterschau steht allerdings nicht allein die Kuh, sondern vor allem auch der junge Vorführer. Die Jungzüchter, die in Henstedt-Ulzburg antreten, sind zwischen drei und 25 Jahre alt. „Die Kleinsten präsentieren Kälbchen“, erzählt Johanna Lienau. Je nach Alter des Jungzüchters werden auch die Rinder größer.

Rieke Eggers frisiert das Rind Bambi mit der Schermaschine. Das junge Tier kennt das Frisieren bereits und bleibt gelassen. © Quelle: Nicole Scholmann

Knapp 40 Anmeldungen gibt es für die Schau in Henstedt-Ulzburg. Willkommen, so Lienau und Eggers, sind nicht nur Rinderzüchter, sondern jeder, der die Tiere einmal aus der Nähe sehen will. „Weil die Tiere das kennen, können die Besucher sie auch oft streicheln“, so Lienau. Der Eintritt ist frei. Los geht es ab etwa 10 Uhr.

Jungzüchter stellen sich und ihre Tiere in Henstedt-Ulzburg vor

Eine Stunde später müssen Vorführer und Tiere in Gruppen in den Führring, ein Richter begutachtet die Gespanne. „Das muss man lange vorher mit den Tieren üben“, sagt Rieke Eggers. Das Rind soll entspannt nebenherlaufen und beim Stopp die Füße genau ausgerichtet aufstellen. Die Vorderbeine sollen exakt nebeneinanderstehen, die Hinterbeine leicht versetzt. Während der Schau darf der Vorführer nicht auf das Tier einwirken.

Das junge Rind Bambi gehört Johanna Lienau aus Oering. Das Tier wird für die Jungzüchterschau in Henstedt-Ulzburg vorbereitet. © Quelle: Nicole Scholmann

Die besten Jungzüchter und ihre Tiere werden ausgezeichnet. Das Zusammenspiel von Mensch und Tier sei das Besondere an diesen Vorführungen. „Man bekommt eine ganz andere Beziehung zum Rind“, sagt Johanna Lienau. Ihre Bambi ist verschmust und lässt sich ohne Weiteres berühren und streicheln. Schon mit der Oma und der Mutter von Bambi war Johanna Lienau unterwegs. Und obwohl Johanna und Rieke aufgrund ihres Alters aus der Jungzüchterschau raus sind, hängt ihr Herz noch sehr daran. Sie machen jungen Landwirtskindern Mut, es selbst mal zu versuchen. Johanna Lienau: „Natürlich hat man auf einem Bauernhof nie Zeit, aber das bringt so einen Spaß.“