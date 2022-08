Eben noch in Wacken, jetzt in Seth: Karla, Arne und Heike waren aus Itzehoe zum Rock-Festival gekommen.

Eine friedliche, laute und am Ende noch recht emotionale Premiere feierte das Rock-Festival Ackerbrand in Seth. Am Sonnabend ab der Mittagszeit ging es rockig zu auf dem Stoppelfeld zwischen Seth und Stuvenborn. Fazit der Veranstalter: „Es war viel besser, als wir es uns vorgestellt haben.“

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket