﻿9500 Fans feiern Schlagerstar Roland Kaiser am Kalkberg

Bad Segeberg. Er ist 71 Jahre alt, seit 1974 im Musikgeschäft und noch kein bisschen müde: Roland Kaiser wurde am Sonnabend von 9500 Fans bei seinem Konzert in Bad Segeberg am Kalkberg sehnsüchtig erwartet – und bot in der ausverkauften Arena eine fast dreistündige Show, die an diesem Abend wohl niemand enttäuscht verließ.

Als Gentleman Roland Kaiser schick gekleidet im dunkelblauen Anzug, weißem Hemd und Krawatte pünktlich um 19 Uhr die Bühne betrat, gab es kein Halten mehr beim Publikum, das den Kultstar mit tosendem Applaus begrüßte. Gleich sein drittes Lied an diesem Abend, „Dich zu lieben“, sorgte für Partystimmung bei dem Konzert von Roland Kaiser in Bad Segeberg.

Roland Kaiser hob sein Publikum mit Udo-Jürgens-Songs von den Plätzen

Das Repertoire des Schlagerstars umfasst Lieder aus fast 50 Jahren. Es gibt wohl kaum jemanden in Deutschland, der nicht wenigsten eines davon kennt. Die echten Fans allerdings waren am Sonnabend bei jedem Song textsicher. Kaiser gab sowohl seine neueren Stücke als auch die alten Schlager aus den 70er- und 80er-Jahren zum Besten. Und vor allem mit Letzteren holte er die Fans von ihren Plätzen. Ob „Santa Maria“ oder „Manchmal möchte ich schon mit Dir“ oder neue Stücke wie „Zuversicht“ oder „Stark“ war alles dabei.

Seine Texte drehen sich hauptsächlich und Liebe (auch verbotene), Leidenschaft, Sehnsucht, Sinnlichkeit, Verwirrungen, Frauen und Lebenslust – sie zeugen nicht immer von Tiefsinn, charakterisieren Kaiser aber als unverbesserlichen Romantiker.

Der Schlagerstar begeisterte sein Publikum allerdings nicht nur mit den eigenen Songs. Zusammen mit seinem Band-Mitglied Billy King sang er „Lass uns leben“ von Marius Müller-Westernhagen. „Dieser Song von 1983 hat mich berührt“, erzählt Roland Kaiser auf der Bühne in Bad Segeberg: „Er zeigt uns, dass jede Stunde des Lebens wertvoll ist – und die beste Zeit jetzt ist.“

Roland-Kaiser-Konzert in Bad Segeberg: Zur Zugabe gehört der Hit „Joana“

Überraschender Höhepunkt seiner auch optisch sehr ansprechenden Show war jedoch ein Medley von Liedern eines anderen großen deutschen Sängers, dem 2014 verstorbenen Künstler Udo Jürgens. Nicht ein einziger der 9500 Konzertbesucher blieb auf seinem Platz sitzen, als Roland Kaiser „Aber bitte mit Sahne“, „Ein ehrenwertes Haus“ und „Ich war noch niemals in New York“ interpretierte. Ein Gänsehaut-Moment, als Kaiser das Publikum die Zeilen aus „Ich war noch niemals in New York“ laut im Chor singen ließ.

Nach zweieinhalb Stunden verließen Roland Kaiser und seine Band die Bühne, um wenig später zu einer lautstark eingeforderten Zugabe zurückzukehren. Zu den vier Liedern der Zugabe gehörte dann auch sein Hit „Joana (geboren, um Liebe zu geben)“, der die 9500 Fans nach der Show wippend und in bester Laune kurz vor 22 Uhr nach Hause gehen ließ.

