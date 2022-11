﻿S-Bahn-Bau nach Kaltenkirchen nimmt Fahrt auf

Kaltenkirchen. Nach jahrelangen Planungen nimmt die S-Bahn-Anbindung von Kaltenkirchen Gestalt an. Am Donnerstag, 1. Dezember, beginnt die AKN mit den Vorarbeiten zum Bau der neuen Linie S 21: Der Streckenabschnitt von Eidelstedt nach Kaltenkirchen wird elektrifiziert, mit Stromschienen und Oberleitungen. Nach Fertigstellung, voraussichtlich Ende 2025, wird die Strecke von Kaltenkirchen bis zum Hamburger Hauptbahnhof erstmalig durchgebunden sein. Der bisher für die Fahrgäste umständliche Umstieg in Eidelstedt fällt dann weg.

Am 16. Januar starten die Hauptarbeiten

Die Vorarbeiten für die Elektrifizierung werden bis Mitte Januar andauern. Wie die AKN mitteilte, läuft der Zugverkehr auf der gesamten Strecke uneingeschränkt und ohne Streckensperrungen weiter. Am 16. Januar werden die Hauptarbeiten beginnen. Dann wird der Streckenabschnitt von den Haltestellen Burgwedel bis Ellerau der AKN Linie A 1 voraussichtlich bis zum 19. August 2023 voll gesperrt. Mit Bussen wird in dieser Zeit ein Schienenersatzverkehr angeboten. Über Änderungen im Fahrplan will die AKN rechtzeitig informieren. Die AKN-Züge fahren von den Haltestellen Eidelstedt bis Burgwedel und vom Halt Ellerau in Richtung Ulzburg-Süd, Kaltenkirchen und Neumünster. In der Folgezeit werden dann weitere Abschnitte in Angriff genommen, in denen ebenfalls Schienenersatzverkehr nötig wird.

Bahnsteige zu kurz für die S-Bahn

Im Zuge der im Januar beginnenden Bauarbeiten sollen auch vier Bahnsteige verlängert und erhöht werden: in Bönningstedt, Hasloh, Quickborn-Süd und Quickborn. Die Verlängerung ist nötig, weil die S-Bahn-Züge länger sind als die der AKN. Darüber hinaus werden die Eisenbahnbrücken Viehtrift und Gronau zwischen Quickborn und Ellerau erneuert und zwischen Burgwedel und Quickborn Oberleitungsmasten aufgestellt. Zwischen Quickborn und Ellerau wird der Bau eines zweiten Gleises vorbereitet.

Die Bundesländer Hamburg und Schleswig-Holstein hatten bereits vor über zehn Jahren die Elektrifizierung des Streckenabschnitts Eidelstedt bis Kaltenkirchen beschlossen. Der Baustart verzögerte sich aber durch aufwendige Planfeststellungsverfahren immer wieder. Rund 120 Millionen Euro sind für die Anpassung der AKN-Trasse an den S-Bahn-Verkehr eingeplant. Die Strecke wird zum Teil mit Oberleitungen, zum Teil mit Stromschienen ausgestattet. Auch neue Züge müssen beschafft werden, für die rund 100 Millionen Euro eingeplant sind. Anders als die Hamburger S-Bahnen können sie ihren Strom sowohl von der Oberleitung als auch von der Stromschiene beziehen. Der Fahrbebtrieb der S-Bahn-Linie S21 wird dann von der S-Bahn Hamburg GmbH, eine Tochter der Deutschen Bahn, übernommen, während die Gleise und technische Anlagen bei der AKN verbleiben. Fahrgäste sollen unter anderem durch kürzere Fahrzeiten und eine Taktverdichtung von der S 21 profitieren.