Kostenfrei bis 17:23 Uhr lesen

Stadtteil Wik

Die Schienenanbindung des Nordhafens soll nach dem Willen der Betreiber in Zukunft eine wichtige Rolle beim Neubau der kleinen Schleusen führen. Über das Potenzial soll am Donnerstag bei einem Runden Tisch in der Hebbelschule in Kiel informiert werden.