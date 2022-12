Bei einem Verkehrsunfall in Spanien wurde Neo schwer verletzt – heute kann er dank einer Prothese in der Wirbelsäule auf geraden Flächen wieder eigenständig laufen.

Nach einem Verkehrsunfall in Spanien wurde Hund Neo schwer verletzt auf der Straße gefunden. Heute kann er mithilfe einer Prothese in der Wirbelsäule auf geraden Flächen wieder eigenständig laufen. Seit einer Woche lebt er in Daldorf bei seiner Pflegestelle und hofft nun, dass ihn eine liebe Familie adoptiert.

