﻿Santiano und Schlagernacht auch 2024 in Bad Segeberg

Bad Segeberg. Vier Konzerte komplett ausverkauft, nur noch wenige Restkarten für das fünfte. Die Flensburger Agentur Förde Show Concept (fsc) kann schon vor den beiden abschließenden Auftritten von Roland Kaiser am kommenden Wochenende im Freilichttheater am Kalkberg tief durchatmen. Die Saison 2023 ist für den Veranstalter bereits ein Erfolg, die Corona-Durststrecke offenkundig beendet.

Kurzentschlossene haben noch die Möglichkeit, Tickets für das Zusatzkonzert des Sängers und dessen „Alles O.K.!“-Open-Air-Tour-Auftakt am Sonntag, 21. Mai, in Bad Segeberg zu erwerben (www.shtickets.de oder Bestellhotline 04827/99966666).

Nach der Schlagernacht und Sarah Connor waren am Wochenende Santiano zu Gast am Kalkberg. Die Seemannsrocker sind dort nach mehreren Auftritten in den vergangenen Jahren bereits alte Bekannte. Die beste Nachricht für ihre vielen Fans im Norden: „Die Band kommt auch 2024 wieder nach Bad Segeberg“, verrät Fereydun Bille-Sommer, Sprecher von Förde Show Concept.

Santiano am 18. Mai 2024 in Bad Segeberg

Die fünf Musiker werden am Sonnabend, 18. Mai 2024, wieder im Freilichttheater spielen. Der Vorverkauf starte in Kürze an allen bekannten Stellen, unter www.eventim.de und www.shtickets.de.

Begonnen hat der Kartenverkauf bereits für die Schlagernacht am Sonnabend, 11. Mai 2024. Bestätigt sind dafür laut Bille-Sommer unter anderem bereits Sänger und Moderator Giovanni Zarrella, Oli P., Marie Reim, Nik P., Eloy De Jong, Melissa Naschenweng, Daniela Alfinito, Geier Sturzflug, Schürze, Almklausi und die Dorfrocker.

Wie ein komplett ausverkauftes Stadion mit 9500 Besuchern – bei den Karl-May-Spielen passen bis zu 7700 hinein – wirkt, war zuletzt noch einmal am Sonnabend zu erleben. Frontsänger Björn Both und die Anderen enterten mit ihrer „Erkennungsmelodie“, dem Klassiker „Santiano“, die Bühne für ihre große Jubiläumstournee. Seit zehn Jahren eilt die Band von Erfolg zu Erfolg.

Kalkberg in Bad Segeberg „fester Bestandteil der Santiano-Geschichte“

Trotz des fantastischen Wetters entführten Santiano ihr Publikum auf eine wilde Seefahrt, und zu Liedern wie „Johnny Boy“ und „Haithabu“ machte sich im Stadion die wohlbekannte Mischung aus Klatschen, Schunkeln und Mitsingen breit. „Der Kalkberg in Bad Segeberg ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Santiano-Geschichte“, sagt Fereydun Bille-Sommer.

Dass beim Stück „Wenn die Kälte kommt“ zwei riesige Schneekanonen zündeten, sorgte gerade als Kontrast zum warmen, sonnigen Wetter bei den Fans für Begeisterung. Am Ende erklatschten sie sich stehend eine Zugabe.

Als die Musiker ihre Ohrwurm-Hymnen wie „Santiano“, „Californio“ und „Wasser“ anstimmten, hielt es kaum mehr einen Gast auf seinem Platz und der Kalkberg wurde vollends zum tosenden Schiffsdeck. Zu guter Letzt spielten sich Santiano mit ihrer Ode an Norddeutschland „Hoch im Norden“ auch noch in die letzten Herzen.

Nach den Konzerten gehört die Arena den Karl-May-Spielen

Nach dem Doppelkonzert von Roland Kaiser am Sonnabend und Sonntag wird im Freilichttheater umgehend mit dem Abbau der großen Bühne begonnen. Denn für den Rest der Saison gehört das Theater wieder ganz den Karl-May-Spielen. Ende des Monats beginnen die Proben für die neue Inszenierung „Winnetou I – Blutsbrüder“ mit Alexander Klaws, Wolfgang Bahro und Nadine Menz in den Hauptrollen. Am Sonnabend, 24. Juni, ist dann die große Premiere.

Traditionell wird das Ensemble kurz vor dem Probenstart – erstmals unter der Regie von Nico König – von Bürgermeister Toni Köppen im Rathaus der Kreisstadt empfangen, wo sich oben auf der Galerie alle ins Buch der Stadt eintragen dürfen. Köppen ist bei diesem Termin quasi in Doppelfunktion anwesend: Er ist nämlich zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Kalkberg GmbH. Eine solche Einladung ignorieren natürlich weder Winnetou noch Old Shatterhand.

KN