Nach Unfällen: Polizei stoppt in Schackendorf zwei Schleuser auf der Flucht

Schackendodrf. Zwei Menschenschleuser sind am Montag in Schackendorf (Kreis Segeberg) von einer Zivilstreife der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Schengen Süd (GFGS) gestellt worden. Zuvor lieferten sie sich eine Verfolgungsfahrt mit zum Teil über 200 km/h, bei der zwei unbeteiligte Autos beschädigt worden sind. Das teilten die Bundespolizei und Staatsanwaltschaft Kiel am Mittwoch mit. Gegen die beiden Männer erging ein Haftbefehl.

Den Beamten war der 5er-BMW mit britischen Kennzeichen am Montag auf der A1 Richtung Lübeck aufgefallen. Doch als sie das Fahrzeug kontrollieren wollten, bog es bei Bargteheide auf die A21 Richtung Kiel ab. Als die Zivilstreife das Signal „Polizei bitte folgen“ gab, begann die Flucht vor den Ermittlern.

Schleuser flüchteten mit über 200 km/h über die A21

„Skrupellos und Menschenleben in Kauf nehmend fuhr das Fahrzeug mit Geschwindigkeiten weit über 200 km/h über die A21“, beschreiben Bundespolizei und Staatsanwaltschaft die Fahrt des Irakers bis zur Anschlussstelle Bad Segeberg Nord. Dort soll der 34-Jährige ohne auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr zu achten auf die B 206 Richtung Bad Segeberg abgebogen sein. Teilweise auf der Gegenspur habe er seine Flucht fortgesetzt. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten stark abbremsen und ausweichen, um Zusammenstöße zu vermeiden.

Am Abzweiger Schackendorf versperrte ein Streifenwagen der Landespolizei aus Bad Segeberg die B 206, der Fahrer des BMW fuhr deshalb nach Schackendorf ab. Die Zivilstreife folgte ihm weiter mit Blaulicht und Martinshorn über die Hauptstraße. Im Baustellenbereich kam es zu einem Unfall mit einem unbeteiligten VW Tiguan auf der Gegenfahrbahn, anschließend fuhr der BMW auf einen vor ihm fahrenden VW Golf auf. Danach gelang es den Polizisten, den Iraker an der Weiterfahrt zu hindern.

„Erst nach mehrmaliger Aufforderung wurden die verschlossenen Türen geöffnet“, teilten Bundespolizei und Staatsanwaltschaft mit. Der 34-Jährige und sein 28-jähriger Beifahrer – ebenfalls ein Iraker – wurden aus dem Auto gezogen und am Boden fixiert. Erst dann bemerkten hinzugerufene Polizisten der Landespolizei, dass im Auto vier verängstigte Männer auf der Rückbank saßen. „Durch die stark abgedunkelten Scheiben konnten sie anfangs nicht gesehen werden“, heißt es.

Geschleuste kamen in Erstaufnahme nach Neumünster

Die vier geschleusten Iraker im Alter von 18 bis 27 Jahren brachten die Ermittler nach einer Befragung in Lübeck in die Erstaufnahme nach Neumünster. Sie gaben an, den Fahrer zum Anhalten aufgefordert zu haben. Doch der Fahrer hätte ihnen Gewalt angedroht, wenn sie sich nicht ruhig verhalten würden.

Der Fahrer und sein Beifahrer wurden von der Bundespolizei in Kiel befragt und beide positiv auf Drogen getestet. Da sich der Verdacht wegen eines Schleusungsdeliktes erhärtete, erließ ein Haftrichter des Amtsgerichtes Neumünster auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel Haftbefehl gegen die beiden Festgenommenen. Auch muss sich der Fahrer für die Straßenverkehrsdelikte während der Flucht verantworten.

Für die Verfolgungsfahrt auf der A21 und der B 206 suchen Bundespolizei und Staatsanwaltschaft noch Zeugen und Geschädigte. Diese sollen sich unter Telefon 0431/9807 1-210 melden.

