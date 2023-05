﻿Zweifacher Vater (41) stirbt unerwartet: Freundin der Familie startet Spendenaktion

Schmalfeld. Es war der wohl schwerste Gang in Nadine Hennigs bisherigem Leben. Am vergangenen Freitag musste sie ihren Lebensgefährten Sönke Schlatz beerdigen. Der Vater ihrer zwei kleinen Töchter war erst 41 Jahre alt, als er Anfang April plötzlich und unerwartet starb. Der Schock sitzt tief. Deshalb will eine Freundin der Familie mit einem Spendenaufruf sofort helfen.

„Sönke fiel nachts um 2 Uhr einfach leblos aus dem Bett, davon bin ich wach geworden“, erzählt die 36-Jährige. Zehn Minuten später sei der Notarzt eingetroffen. „Sein Herz hatte versagt“, sagt Nadine Hennig. Der 41-Jährige sei noch reanimiert und ins Krankenhaus gebracht worden. „Er war erst stabil, hing an Maschinen. Aber einen Tag später stellten die Ärzte fest, dass er keine Hirnaktivität mehr hatte.“ 24 Stunden danach seien die medizischen Geräte abgestellt worden.

Nadine Hennig wirkt gefasst, als sie zwei Tage nach der Beerdigung auf der Terrasse ihrer Freundin Janina Brandenburg in Hasenmoor sitzt. Über den Tod ihres Partners zu sprechen, fällt der zierlichen Frau aber nach wie vor schwer. „Viel weiß ich auch nicht mehr, ich stand unter Schock.“

Sönke Schlatz aus Schmalfeld wird von seiner Familie schmerzlich vermisst

Sönke Schlatz, der beruflich als Zeltbauer gearbeitet hatte, und Nadine Hennig waren fast 13 Jahre lang ein Paar. Verheiratet waren sie nicht. Die beiden wurden damals verkuppelt. „Und das hat funktioniert“, sagt die Schmalfelderin. Beide hatten sich verliebt und eine Familie gegründet. „Er war ein toller Papa“, sagt Nadine Hennig. Janina Brandenburg kennt Sönke Schlatz seit ihrer Kindheit: „Er hatte immer eine große Klappe, war witzig, herzlich und hilfsbereit“, erzählt sie und weint. „Wir vermissen ihn alle sehr.“ Die beiden kleinen Töchter hätten schon verstanden, dass ihr Papa nicht mehr da ist. „Sie wissen, dass er jetzt im Himmel bei Opa ist“, so Nadine Hennig.

„Er hatte immer eine große Klappe, war witzig, herzlich und hilfsbereit“: Sönke Schlatz bei einem Ausflug ans Meer. © Quelle: privat

Freundin Janina steht der zweifachen Mutter in der schweren Zeit nach dem Schicksalsschlag zur Seite. „Nadine ist ein eher verschlossener Mensch“, sagt sie. „Sie würde nie von selbst um Hilfe bitten.“

Deshalb hat sie für Nadine Hennig und ihre Töchter Lea-Sofie (3) und Mia-Amelie (5) jetzt einen Spendenaufruf im Internet bei dem Portal „gofundme“ unter dem Titel „Hilfe für Schlatzis Mädels“ gestartet. „Damit hoffe ich, ihr wenigstens die finanzielle Sorge ein Stück weit abzunehmen“, erklärt Janina Brandenburg. „Mich sprachen auch Freunde und Bekannte an und fragten, wie sie helfen können.“

Viele hätten daraufhin statt Blumen und Kränzen Geld gespendet. Allein die Beerdigung habe 3600 Euro gekostet – viel Geld für eine jetzt alleinerziehende Mutter, die in Teilzeit als Verkäuferin arbeitet. Eine Witwenrente bekommt sie nicht – weil das Paar nicht verheiratet war.

Schicksalsschlag in Schmalfeld: Bei der Beerdigung kam der große Zusammenbruch

In den Wochen nach Sönkes Tod habe Nadine Hennig versucht, stark zu sein. „Sie hat einfach weitergemacht, sich um die Mädchen gekümmert, die sehr anhänglich sind, seit ihr Papa gestorben ist“, erzählt Janina Brandenburg. Doch bei der Beerdigung sei sie dann zusammengebrochen. „Es war der Horror“, sagt Nadine Hennig. „Wir mussten sie wegtragen, es war wirklich schlimm“, so ihre Freundin.

Demnächst will die zweifache Mutter wieder anfangen zu arbeiten, in den vergangenen Wochen war sie dazu nicht in der Lage. „Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht, das wird sich zeigen“, sagt die 36-Jährige. Sie müsse alles erst mal verkraften und den Verlust verarbeiten. „Ohne Sönke fühle ich mich allein.“

„Wer nicht über das Portal „gofundme“ spenden möchte, kann das auch mit einer normalen Überweisung machen“, sagt Janina Brandenburg. Sie hofft, der kleinen Familie mit ihrem Aufruf zumindest über die erste schlimme Zeit hinweghelfen zu können.

Unter dem Stichwort „Schlatzis Mädels“ können Spenden auf folgendes Konto überwiesen werden: IBAN: DE81 2124 0040 0899 3966 01.