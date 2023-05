﻿Schimmelalarm im Tierheim Henstedt-Ulzburg

Henstedt-Ulzburg. Der Appell von Katja Vogel konnte nicht deutlicher sein. Das Tierheim Henstedt-Ulzburg sei am Limit, die Zustände nicht mehr haltbar. Das erklärte die Leiterin des Tierheims auf der Sitzung des zuständigen Zweckverbandes Fundtiere West am Dienstag im Rathaus Henstedt-Ulzburg. „Nichts geht mehr!“ Vor der Tagung hatten die Mitglieder des Zweckverbandes, zu dem Norderstedt, Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg, Ellerau sowie die Ämter Auenland Südholstein und Kisdorf gehören, sich vor Ort ein Bild von der Situation im Tierheim gemacht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit sechs Jahren „kämpft“ das Tierheim am Kirchweg mit unerklärlicher Feuchtigkeit im ganzen Gebäude. Schwarze Ecken an den Wänden, Pfützen auf den Fliesen, die heute auftauchen und morgen wieder weg sind – mit Wischen ist es da nicht getan. Vermutet wird, dass Baumängel am Haus für die Wasserflut sorgen – allerdings scheint es auch andere, bisher nicht gefundene Ursachen zu geben. „Das ist völlig unklar“, berichtete Eckhard Roever vom Gebäudemanagement der Verwaltung Henstedt-Ulzburg ratlos.

Katja Vogel leitet das Tierheim in Henstedt-Ulzburg. © Quelle: Nicole Scholmann

Durch die völlig verschachtelte Raumanordnung im Tierheim könne auch die Nutzung durch das Personal und die Ehrenamtlichen dafür verantwortlich sein. So gebe es Räume, die gar nicht gelüftet werden könnten. Ein Quarantäneraum sei zurzeit aufgrund der Feuchtigkeit gesperrt, erläuterte Katja Vogel. Permanent, beteuerte die Tierheimleiterin, werden Fenster und Türen geöffnet, um für die Be- und Entlüftung zu sorgen. Dennoch bekommt man das Problem nicht in den Griff.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu wenig Platz für Hunde und Katzen im Tierheim Henstedt-Ulzburg

Unabhängig von der Situation mit der Nässe und dem Schimmel an den Wänden platzt das Tierheim aus allen Nähten. 2006 war es neu eröffnet worden, mittlerweile reicht es laut Vogel schon lange nicht mehr aus, um alle Tiere aufnehmen zu können. Durch das Veterinäramt eingezogene Tiere könnten gerade noch untergebracht werden, für Hunde, die von ihren Besitzern aus den unterschiedlichsten Gründen abgegeben werden sollen, gibt es eine Warteliste mit 30 Tieren. Im vergangenen Jahr hatte es 524 Fundtiere im Bereich des Zweckverbandes West gegeben.

Keine Pausen- und Umkleideräume im Tierheim Henstedt-Ulzburg

Für die neun Mitarbeiter – davon zwei Azubis und vier Teilzeitkräfte – sowie die drei festen Ehrenamtlichen und die 15 Gassigeher sowie drei „Katzenkuschler“ gibt es keine Pausenräume oder separaten Umkleideräume. Das Büro ist auf nicht mal drei Quadratmetern untergebracht. Es ist eng an eng und wirkt immer etwas provisorisch.

Bürgermeister Hanno Krause (Kaltenkirchen), Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder (Norderstedt), Bürgermeisterin Ulrike Schmidt (Henstedt-Ulzburg) sowie die Amtsdirektoren Judith Horn (Kisdorf) und Torsten Ridder (Auenland Südholstein) und Bürgermeister Ralf Martens (Ellerau) waren einhellig der Meinung, dass es eine sowohl kurzfristige als auch langfristige Lösung fürs Tierheim geben müsse. Am deutlichsten war noch Krause. „Sanierung und Erweiterung oder Abriss und Neubau, darum geht es doch letztlich“, machte der scheidende Bürgermeister Kaltenkirchens klar.

Kurzfristig die Feuchtigkeit im Tierheim in den Griff bekommen

Kurzfristig müsse zunächst eine deutlich bessere Arbeitsumgebung für die Mitarbeitenden des Tierschutzvereins geschaffen werden. Das übernimmt das Gebäudemanagement Henstedt-Ulzburg. „Da kann man jetzt schon nicht mehr arbeiten“, betonte Bürgermeisterin Schmidt. Sofortmaßnahmen sollen auf die Schnelle helfen. Zudem sollen die Schwarzschimmelsporen in der Raumluft ermittelt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Auf einer Sondersitzung des Zweckverbandes Fundtiere West soll es dann um die Zukunft des Tierheimes gehen. Grob überschlagen rechnet Katja Vogel damit, dass viermal so viel Platz gebraucht werde, wie jetzt vorhanden sei. Ob das auf dem vorhandenen Gelände am Kirchweg möglich sei, stehe in den Sternen.

Kaltenkirchens Bürgermeister Krause rechnet damit, dass, egal welche Entscheidung getroffen werde, es mindestens drei Jahre dauern werde, bis ein saniertes oder neues Tierheim den Betrieb aufnehmen könne. „Eines steht fest: So wie es jetzt ist, geht es nicht weiter.“

KN