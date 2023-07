﻿Schmalfeld: Peter Lorenzen und Gerd Günther machen mit Politik Schluss

Schmalfeld. „Du hast alles mitgemacht, was die Kommunalpolitik bei uns in Schmalfeld zu bieten hatte. Und das 50 Jahre lang. Dafür gebührt Dir unser aller Dank.“ Das hat Bürgermeister Klaus Gerdes (Wählergemeinschaft) gesagt, als er Gerd Günther verabschiedete. Der 76-jährige Sozialdemokrat hatte ebenso wie der 74-jährige Peter Lorenzen (Wählergemeinschaft), der 15 Jahre in der Vertretung saß, auf eine erneute Kandidatur für das Gremium verzichtet. „Damit verlieren wir zwei politische Schwergewichte, deren Arbeit unseren Ort maßgeblich mitgeprägt haben“, so Gerdes.

„Es hat mir all die Jahre unheimlich viel Freude gemacht, kommunalpolitisch zu arbeiten“, sagt Günther, obwohl ihn auch manches genervt hat. „Vieles dauert durch die vielen behördlichen Vorschriften einfach zu lange, bevor es umgesetzt werden kann. Das frustriert schon.“

Wenn er auf die fünf Jahre als bürgerliches Mitglied und die 45 Jahre als Gemeindevertreter zurückblickt, ist er unter anderem stolz darauf, dass ein Feuerwehrgerätehaus errichtet wurde, die Jugendlichen einen Treff bekamen, Schule und Kindergarten zu Größen im Ort wurden und der Bürgermeister ein vernünftiges Büro bezog. „Alles aufzuzählen, was in den 50 Jahren im Ort geschehen ist, wäre zu viel“, sagt Günther, für den wichtig sei, „dass wir bei allen politischen Auseinandersetzungen danach alle gemeinsam noch ein Bier zusammen trinken konnten“.

Durch Zufall verschlug es Gerd Günther nach Schmalfeld

Dass der in Hamburg-Altona aufgewachsene Günther und seine Frau Kristine vor etwas mehr als 50 Jahren in Schmalfeld ansässig wurden, war Zufall. Einen Volleyball-Kollegen hatte es nach Schmalfeld verschlagen. Der habe von dem damals rund 1300 Einwohner zählenden Ort geschwärmt. Da in dem Haus des Freundes noch eine Wohnung frei gewesen sei und „wir eine suchten, sind wir hier hängengeblieben“, erinnert sich der ehemalige Bau-Ingenieur. Schnell trat er in seinem neuen Heimatort in die SPD ein. Dort hatte er im Laufe der Jahre viele Posten inne, vom Vorsitzenden bis zum Fraktionschef.

Günther, immer ein politischer Mensch, wurde auch bürgerliches Mitglied, fünf Jahre später Gemeindevertreter. Das blieb er bis 2023, war zuletzt stellvertretender Bürgermeister. Darüber hinaus saß er in allen gemeindlichen Ausschüssen, zudem im Schulverband Kaltenkirchen, im Amtsausschuss, und er war zehn Jahre Schiedsmann im damaligen Amt Kaltenkirchen-Land. Nun will sich der Vater von vier Kindern mehr um seine sieben Enkel und zwei Urenkel kümmern. Und er hat mehr Zeit für sein Eisenbahn-Hobby.

Peter Lorenzen war Senkrechtstarter in der Gemeindevertretung

„Als Senkrechtstarter“ bezeichnete Gerdes Peter Lorenzen. Der war 40 Jahre Polizeibeamter, unter anderem in Kaltenkirchen, Hartenholm und danach als Präventionslehrer tätig. Seit 1989 lebt er in Schmalfeld, wollte nach seiner Pensionierung nicht untätig sein. Auf Anhieb wurde er in die Vertretung gewählt und gleich stellvertretender Bürgermeister sowie Vorsteher des damaligen Schulverbandes Schmalfeld-Hasenmoor.

Kurz darauf, 2009, stieß Hartenholm zum Schulverband. Lorenzen wurde im neu gegründeten Verband Vorsitzender und blieb es bis zuletzt. „Wir haben im Verband eine offene Ganztagsschule, waren Vorreiter bei der IT-Ausstattung, was uns während der Corona-Zeit sehr geholfen hat.“

Auch in seinen fünf Jahren als Kulturausschussvorsitzender hat er Akzente gesetzt, plattdeutsche Theatervorstellungen in Schmalfeld organisiert. Da sprang er selbst mal kurz als Schauspieler ein, spielte einen Polizisten, der eine Verhaftung vornahm. Doch jetzt ist mit allem Schluss.

„Mit 74 Jahren gehöre ich nicht mehr in die Grundschule“, sagt Lorenzen mit einem Lächeln. Alles habe viel Spaß bereitet, „auch weil es nie ein böses Wort unter den Beteiligten gegeben hat“. Das habe auch an Bürgermeister Gerdes gelegen. „Seine ausgleichende Art tut dem Dorf gut.“

KN