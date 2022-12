﻿Petra Brix ist Schmalfelds Ehrenamtlerin des Jahres

Viele Ehrenämter hat Petra Brix in Schmalfeld ausgeübt. Für dieses Engagement wurde sie nun zur verdienten Bürgerin des Jahres gewählt. Dank einer Spende über 3000 Euro können auch in den kommenden Jahren Preise vergeben werden. Das Geld stammt aus einem Nachlass.

Schmalfeld. "Meine verstorbene Mutter fühlte sich ihrem Heimatort Schmalfeld immer sehr verbunden. Deshalb war es ihr Wunsch, dass aus ihrem Nachlass ein Betrag für etwas Gutes im Ort eingesetzt werden soll", sagt Reiner Holfert. Aus diesem Grund hätten er und seine Geschwister beschlossen, der Gemeinde aus dem Erbe 3000 Euro zu spenden, damit auch in diesem und in den kommenden fünf Jahren ein mit 500 Euro dotierter Ehrenpreis für eine verdiente Person des Ortes oder auch eine Gruppe vergeben werden könne. Als Ehrenamtlerin 2022 wurde bei der jüngsten Gemeindevertretersitzung Petra Brix ausgezeichnet. Bürgermeister Klaus Gerdes sagte in seiner Laudatio, dass sie die Auszeichnung mehr als verdient habe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus der Bevölkerung werden stets Vorschläge gemacht. Der Kulturausschuss entscheidet dann, an wen die Ehrung gehen soll. Petra Brix, die in Schmalfeld fast ihr gesamtes Leben verbracht hat, engagiert sich seit Jahrzehnten in ihrem Dorf.

Fast 20 Jahre Vorsitzende des Gesangvereins Eintracht Schmalfeld

Seit 2003 leitet sie als Vorsitzende die Geschicke des Gesangvereins Eintracht Schmalfeld und ist noch Mitglied in mehreren Vereinen des Ortes. Die 76-Jährige saß auch drei Wahlperioden für die CDU in der Gemeindevertretung, war davor viele Jahre bürgerliches Mitglied. Zudem habe sie früher auch einen plattdeutschen Lesekreis für Grundschüler durchgeführt. „Für das alles möchten wir Dir heute auf diesem Weg recht herzlich danken“, sagte der Bürgermeister bei der Sitzung zu der sichtlich gerührten Geehrten. Die hat ihr 500-Euro-Preisgeld sofort ihrem Gesangverein gespendet. „Dort ist das Geld gut aufgehoben“, sagt die Vorsitzende.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schmalfelds verdiente Bürger Die bisherigen ausgezeichneten verdienten Schmalfelder: 2012 Hanne-Lore Naujack (war 36 Jahre für die Gemeindebücherei tätig); 2013 Herbert Bölck (lange Jahre Naturschutzbeauftragter); 2014 Ute Dwinger (schrieb die Chronik und war bei den Landfrauen aktiv); 2015 Ralf Pinkert (Vorsitzender Schützenkameradschaft); 2016 Ingrid Krause (lange Jahre Vorsitzende des Gesangvereins); 2017 Klaus Knöfler (langjähriger Vorsitzende des Sportvereins); 2018 Helga Siefke (langjährige Vorsitzende des Seniorenclubs); 2019 Heinrich Hartmann (aktiv bei der Flüchtlingshilfe); 2020 Theaterclub Schmalfelder Bühne; 2021Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr; 2022 Petra Brix (langjährige Gemeindevertreterin und Vorsitzende des Gesangvereins).

Sie hofft, dass der Verein mit seinen 31 Mitgliedern, davon sind zwölf aktive Sängerinnen und Sänger, noch lange bestehen bleiben kann, da es immer schwieriger werde, Nachwuchs zu finden. Sie selbst singt auch noch in einem Bad Bramstedter Chor mit, „weil das Singen den Kopf frei macht und einfach für Entspannung sorgt“. Viele Jahre seien ihr Mann Harald und sie auch gerne dem Bogenschießen nachgegangen, „aber das schaffen wir nicht mehr“.

Erster Ehrenamtspreis in Schmalfeld wurde 2012 vergeben

Die Idee, jedes Jahr eine verdiente Schmalfelderin oder einen Schmalfelder zu ehren, stammt von Magdalena Hartmann. Sie war 2011 im Alter von 80 Jahren gestorben. Zuvor hatte sie verfügt, dass die Gemeinde 5000 Euro erhalten sollte. Das Geld sollte so verwendet werden, dass zehn Jahre lang ein verdienter Mitbürger oder eine Mitbürgerin den mit 500 Euro dotierten Preis bekommt, allerdings kein Politiker.

Als Irma Holfert 2018 mit 95 Jahren starb, wollte auch sie, dass aus ihrem Nachlass etwas an die Gemeinde fließen sollte. „Da passte es, dass wir mit den 3000 Euro die Ehrung verdienter Bürger sechs Jahre weiterlaufen lassen können“, so Reiner Holfert. Auch über die erste von seiner Familie geförderte Preisträgerin, Petra Brix, ist er glücklich. „Darüber freue ich mich besonders. Zumal mein verstorbener Vater Gerhard über 40 Jahre dem Gesangverein angehörte.“