﻿Schmalfelds Jugend möchte einen Döner-Imbiss, die Erwachsenen eine Fontäne

In Schmalfeld wird zurzeit an einem Dorfentwicklungsprogramm gearbeitet. Weil daran die Bürger beteiligt werden sollen, trafen sie sich zu einem Rundgang und äußerten Wünsche. Die reichten von einer Fontäne bis zur Döner-Bude. Aber vor allem hätten die Schmalfelder gerne eine bessere Busanbindung.

Schmalfeld. In der 2000-Einwohner-Gemeinde Schmalfeld wird gerade am Dorfentwicklungskonzept gearbeitet. Dazu gehört auch die Öffentlichkeitsbeteiligung. Rund 50 Erwachsene nahmen an einem mehrstündigen Dorfspaziergang mit anschließendem Workshop teil. Zudem trafen sich 16 Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren. Auch bei ihnen ging es darum, was sie sich künftig in der Gemeinde wünschen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nun liegt die Auswertung vor. Beiden Altersgruppen war gemein, dass es sich ihrer Meinung nach im Ort recht gut leben lässt. Aber es wurden auch eine Vielzahl von Anregungen vorgebracht, die oft deckungsgleich waren. Bemängelt wurde allgemein die schlechte Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr. Schön wäre es, so die Schmalfelder, wenn sie wenigstens Teil des Kaltenkirchener Stadtbusverkehrs werden. Auch ein besseres Handynetz und ein Kiosk im Ort wären toll.

Jugenddisco und Dorfradio erwünscht

Die Jugend möchte zudem unter anderem einen Döner-Imbiss, einen Jugendtreff mit Kicker und Tischtennisplatte, eine Skaterbahn, einmal im Monat eine Jugenddisco oder ein Dorfradio mit News für die Kids.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Aber es kam auch der Vorschlag, im Regenrückhaltebecken eine Wasserfontäne zu installieren. Eine Idee, für die sich auch Bürgermeister Klaus Gerdes spontan begeistern konnte. „Ich glaube, das machen wir“, sagt er. Ein anderer Wunsch wird hingegen auf keinen Fall zu realisieren sein, der nach einem Bahnhof, denn am Ort führt kein Bahngleis vorbei. Von den älteren Schmalfeldern wurde der Wunsch nach mehr und besseren Wanderwegen und einer öffentlichen Toilette in der Dorfmitte immer wieder geäußert.

Vom beauftragten Planungsbüro wird aus allen Vorschlägen ein Konzept erstellt und dem dafür extra eingesetzten gemeindlichen Lenkungsausschuss vorgelegt, der darüber diskutieren und dann das weitere Vorgehen festlegen wird.