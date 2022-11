﻿Schnelles Internet: Wo Segeberg jetzt letzte Häuser mit Glasfaser versorgt

Ohne schnelles Internet läuft privat und beruflich kaum etwas: Der Kreis Segeberg schließt nun für 60 Millionen Euro bis 2025 die letzten Häuser ans Breitbandnetz an. Wie der Ablauf ist, welche Kommunen profitieren, und welches Problem bleibt.

Kreis Segeberg. Das klang bedrohlich. Der Kreis Segeberg will gerade damit beginnen, mit Bundeshilfe für rund 60 Millionen Euro bis 2025 die letzten rund 2000 Häuser ans Breitbandnetz anzuschließen, als der Bund in diesen Tagen plötzlich seine Förderung beendet, weil der Topf ausgeschöpft ist.

Doch Kreissprecher Robert Tschuschke kann beruhigen. „Es gibt einen Zuwendungsbescheid. Damit sind die Mittel bewilligt und auch weiterhin verfügbar.“ Außerdem kündigte das Digital- und Verkehrsministerium in Berlin an: Der Bund will 2023 erneut 3,1 Milliarden Euro ausgeben, diese Zuschüsse künftig aber noch stärker am tatsächlichen Bedarf in den Regionen ausrichten.