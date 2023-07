﻿In Nahe lernen Schüler das Schrauben an alten Schleppern

Nahe. Ein spannendes Nachmittagsprogramm für Offene Ganztagsschulen (OGS) zu organisieren, ist immer eine Herausforderung. In der Grund- und Gemeinschaftsschule in Nahe gibt es die OGS seit 2007 – „und wir sind immer auf der Suche nach neuen Programmpunkten“, sagt Schulleiter Sönke Thormählen. Für das kommende Schuljahr steht nun etwas Besonderes an: ein Schlepper-Schrauber-Kursus.

Das Angebot machen die Oldie-Schlepperfreunde Raum Segeberg. Der Verein hat es sich seit 1985 auf die Fahne geschrieben, alte landwirtschaftliche Geräte zu erhalten und zu pflegen. Sein Hauptaugenmerk liegt auf Traktoren und landwirtschaftlichen Maschinen aus der Zeit zwischen 1940 und 1970.

„Mit unserem Schrauber-Angebot für die Schüler wollen wir frühzeitig junge Menschen für ein Hobby begeistern“, sagt Tanja Wilke von den Schlepperfreunden. „Und natürlich wollen wir auch für unseren eigenen Nachwuchs im Verein werben.“

Ölwechsel, Reifendruck, Anlasser reinigen: Im Schrauber-Kursus in Nahe fürs Leben lernen

Bei der Schule kommt das Angebot gut an. „Wir freuen uns sehr darüber“, sagt Melanie Krüger, Koordinatorin der OGS in Nahe: „Neun Jungs haben sich angemeldet, innerhalb von wenigen Tagen war der Kursus ausgebucht.“ Das Angebot sei für alle offen ab Klasse 7, auch für Mädchen. Es hätten sich aber keine Interessentinnen gefunden.

Geschraubt wird ab September in der Halle des alten Bauhofs, direkt neben dem Schulgebäude. „Wir sind sehr froh, dass die Gemeinde uns das erlaubt. Die Halle hat Toiletten und eine Heizung, das passt super“, sagt Melanie Krüger.

„Also, ich möchte irgendwann meinem Papa helfen können“, sagt Junis Duis. Der 13-Jährige hat sich für den Schrauber-Kursus angemeldet, weil sein Vater auch einen Oldie-Trecker besitzt. „Außerdem kann ich dann später auch an Autos rumschrauben“, sagt er. Lennart Köpke, ebenfalls 13, will später „mal was mit Autos machen“ und findet es gut, jetzt schon etwas darüber zu lernen.

Tanja Wilke von den Oldie-Schlepperfreunden erklärt, was die Teenager in dem halben Jahr des Kurses so alles lernen werden: „Anlasser reinigen, Lichtmaschine prüfen oder Reifendruck herstellen, das sind nur einige der anfallenden Arbeiten.“ Auch ein Ölwechsel könnte mal auf dem Programm stehen.

Sechs Oldie-Schlepperfreunde leiten die Schüler in Nahe abwechselnd an

Das Übungsobjekt ist ein Oldie-Trecker der Marke MAN aus den 1950er-Jahren. „Der ist restaurierungsbedürftig und wird uns von einem Vereinsmitglied zur Verfügung gestellt“, erklärt Wilke. Sechs Vereinsmitglieder haben sich bereit erklärt, den Kursus anzubieten – mindestens immer zwei von ihnen sind am jeweiligen Tag dabei. Federführend wird sich Vereinsmitglied Herbert Ott um die Arbeitseinteilung kümmern. Der Kursus im neuen Schulhalbjahr ist immer für dienstags zwischen 15 und 16.30 Uhr geplant.

„Für uns ist es eine Premiere, genauso wie für die Schule“, sagt Tanja Wilke. „Wenn es gut läuft, können wir uns vorstellen, das Angebot zu erweitern.“ Herbert Ott verspricht schon jetzt: „Wenn es die Eltern erlauben, werden wir auch mal ein kleines Trecker-Fahrtraining einlegen.“ Schulleiter Sönke Thormählen ist sich sicher, dass dieser Kursus Spaß machen wird: „Diese Trecker-AG ist eine tolle Idee. Das Schrauben an einem Trecker hat eine ganz andere Dimension, als an Fahrrädern zu schrauben.“

