﻿Schulpolitiker knausern: keine Aula, kaputter Sportplatz

Schulleiter Wolfram Henkies kann seinen Schülern in der Gemeinschaftsschule Bad Bramstedt auch 2023 keinen sanierten Sportplatz bieten. Gras wächst durch den Belag.

Bad Bramstedt. Und täglich grüßt das Murmeltier – an die amerikanische Filmkomödie fühlt sich erinnert, wer regelmäßig die Haushaltsberatungen im Schulverband verfolgt. Seit vielen Jahren schon klagt Wolfram Henkies, Schulleiter der Gemeinschaftsschule Auenland, über ein zu niedrig bemessenes Budget, mit dem er seine Bildungsstätte nicht auskömmlich führen kann. Auch im nächsten Jahr sieht es trotz aller Verhandlungen nicht besser aus. Und auch der seit vielen Jahren schon marode Schulsportplatz wird 2023 nicht saniert.

Der Schulverband Bad Bramstedt ist Träger der Schulen in Bad Bramstedt, Wiemersdorf und Hitzhusen. Nur das Gymnasium Jürgen-Fuhlendorf-Schule wird von der Stadt Bad Bramstedt betrieben. Der Verband, dessen Entscheidungsgremien paritätisch mit Stadtverordneten und Bürgermeistern des Umlandes besetzt sind, weist den Schulen alljährlich ein Budget zu, aus dem die Schulleiter dann alles anschaffen können, was für den Unterrichtsbetrieb benötigt wird – allerdings nur theoretisch. Die Praxis sieht für die Rektoren anders aus.

Grüne wollten Budget um 190.000 Euro erhöhen

Erst jüngst hatten sich die Schulleiter mit Vertretern des Schulverbandes getroffen, und erneut deutlich höhere Budgets erbeten. Doch erfüllt wird der Wunsch nicht. Im Haupt- und Finanzausschuss des Schulverbandes beantragte Fritz Bredfeldt, Stadtverordneter der Grünen, die sich nach den Schülerzahlen richtenden Budgets pauschal um 50 Prozent zu erhöhen. Um zusätzliche 190.000 Euro hätte das den Etat des Verbandes belastet. Bei 7,9 Millionen Euro Gesamtausgaben wären das zusätzliche 2,4 Prozent. Doch er bekam nur die Unterstützung von Manfred Spies (SPD). Der Antrag wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. Stattdessen soll zunächst eine Liste darüber aufgestellt werden, was die Schulleiter aus dem Budget bestreiten müssen, um eine bessere Vergleichbarkeit zu erzielen. Volker Wrage (CDU) sagte: „Es bleibt uns ja unbenommen, nachzusteuern, wenn etwas Besonderes angeschafft werden soll.“

Wolfram Henkies, Leiter der mit knapp 1000 Schülern größten Schule des Verbandes, reagierte im Gespräch mit unserer Redaktion verärgert über die Entscheidung. „Ich stelle jedes Jahr eine Liste auf, wofür das Budget benötigt wird. Das ist alles bekannt.“ 150.000 Euro stehen Henkies in 2023 zur Verfügung. Das entspricht den Budgets der Vorjahre, trotz hoher Inflation. Bisher allerdings mussten die Schulen aus den Budgets auch die Digitalisierung bezahlen, Whiteboards, Tablets beispielsweise. Dafür wurde jetzt ein Extra-Etat gebildet, sodass die Schulen damit nicht mehr belastet werden. Das erkennt auch Henkies an, aber: Er ist bereits seit 2009 Schulleiter, zunächst der Haupt- und der Realschule, die später zur Gemeinschaftsschule zusammengelegt wurden. „Ich hatte schon damals für zwei Schulen das gleiche Budget, bei gleicher Schülerzahl wie heute und damals gab es noch gar keine Digitalisierung.“

Wieder keine Aula für Bad Bramstedts Gemeinschaftsschule

Auch bei den Investitionen wird die Gemeinschaftsschule kurz gehalten. Seit vielen Jahren schon wünscht sich Henkies eine richtige Aula. Bisher gibt es nur eine provisorische Bühne im Musikraum. An Gemeinschaftsschulen ist Theaterspielen, genannt Darstellendes Spiel, ein Pflichtfach. Im Haushalt taucht für die Aula aber keine Summe auf. Und der Sportplatz ist seit vielen Jahren kaputt, eine Sanierung überfällig. Der Schulverband hat dafür in 2023 Planungskosten von 50.000 Euro bewilligt. Erst 2024 soll die Sanierung in Angriff genommen werden. Geschätzte Kosten 450.000 Euro. "Ich habe Verständnis dafür, dass der Schulverband sparsam mit seinen Mitteln umgeht", sagt Henkies. Das dürfe aber nicht zulasten des Bildungsauftrages gehen, den die Schule erfüllen muss.