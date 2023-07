Ein 37-Jähriger ist aus ungeklärter Ursache am Dienstagabend mit seinem E-Fahrzeug der Marke Tesla verunglückt. Die Trümmer lagen auf 100 Metern verteilt. Der Fahrer kam mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus.

Schmalfeld. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am späten Dienstagabend auf der Struvenhüttener Straße zwischen Struvenhütten und Schmalfeld gekommen. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilen, ereignete sich der Unfall gegen 23.45 Uhr. Der 37-jährige Fahrer des Tesla-E-Fahrzeugs kam aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve kurz vor dem Bollweg in Schmalfeld nach links von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen, kollidierte mit einem Bauzaun und kleinen Bäumen sowie einer Gartenmauer, an der das Fahrzeug stehen blieb.