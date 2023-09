﻿Rote Algen sind gute Algen – zumindest in Kapselform

Trappenkamp. Nahrungsergänzungsmittel aus Algen – das klingt so einfach. Schließlich werden Algenextrakte heutzutage überall beigemischt, in Kosmetik, Lebensmittel und Wellnessprodukte. Und es ist doch so schwierig. Besonders, wenn man die antioxidative Wirkung der Alge nutzen will. Zwölf Jahre hat das Unternehmen Sea & Sun Technology daran gearbeitet, um ein verkaufsfähiges Produkt zu bekommen. Das habe mehrere Millionen Euro gekostet, sagt Heinz Schelwat. „Jetzt wissen wir, was nicht funktioniert. Und das ist das Teure“ erklärt der Firmengründer lachend. Sea & Sun Technology ist mit seinen rund 30 Mitarbeitern weltweit bekannt für Unterwasser-Messinstrumente, die für Wasseranalysen in heimischen Seen einsetzbar sind, aber vor allem in der Tiefseeerkundung genutzt werden. Forschungsschiffe haben die Sonden an Bord, auch Arved Fuchs nimmt die Produkte auf seinen Expeditionen mit.

Algen-Produktion in Gewächshäusern in Gönnebek

Begonnen hat das Unternehmen vor 25 Jahren mit Solartechnik und darüber kommt auch der Dreh zu den Algen: „Meine Lebensgefährtin wollte Tomaten kaufen. Also sind wir nach Gönnebek gefahren.“ Während sie in der Gärtnersiedlung die Pflanzen aussuchte, begutachtete er die Konstruktion des Gewächshauses: ein ideales Gerüst für Solarpanele. Sie kaufte die Tomaten, er das Gewächshaus. Kollektoren kamen da aber dann doch nicht drauf, weil Schelwat mitbekam, dass sich mit der Produktion von Algen Geld machen lässt. Und ein Gewächshaus ist dafür ideal.

In Trappenkamp auf der Jagd nach dem Antioxidans Astaxanthin

Ein spezieller Stamm einer grünen Mikroalge wird durch das Licht – nicht unbedingt die Wärme – so unter „Stress“ gesetzt, dass sie das Antioxidans Astaxanthin produziert und rot wird. Das ist der Stoff, den Schelwat und sein Team haben wollen. Astaxanthin ist wesentlich stärker als Vitamin E, das Coenzym Q10 und Vitamin C. Gesundheitsversprechen, sogenannte „Healthclaims“, dürfen bei Nahrungsergänzungsmitteln nicht gemacht werden. Ganz allgemein gesagt: Das Antioxidans soll entzündungshemmend sein, gut für die Augen, das Immunsystem und die Muskeln. Schelwat und Biologe Clemens Elle verweisen auf die Reinheit ihres Produktes, das unter dem Label „algenial“ von der Schwesterfirma Sea & Sun Organic jetzt auf den Markt gebracht wird. Die Kapseln sind nicht nur komplett „made in Germany“ von der ersten Algenkultur über die Produktion der Biomasse bis hin zur Weiterverarbeitung und der nachhaltigen Versandverpackung aus Gras. Sondern es ist vor allem auch ein Produkt aus Schleswig-Holstein. Das Trappenkamper Unternehmen bietet die Kapseln in Blisterverpackungen an. Der Gehalt an Astaxanthin kann sich in Behältern mit losen Pillen durch die Luft verringern.

Unter Stress wird die grüne Alge Rot und produziert das Antioxidans Astaxanthin

Den Ursprungsstamm der speziellen Mikroalge hat Biologe Elle aus einem heimischen Gewässer isoliert. Er fiel ihm durch die rötliche Farbe auf. Geht es der Alge gut, ist sie grün. In einem geschlossenen Glasröhrensystem, das aussieht wie aus einem Science-Fiction-Film, wird die Alge vermehrt. Die Biomasse kommt dann in das Gewächshaus in Gönnebek. Durch das Licht gerät die Alge unter Stress, wird rot und produziert Astaxanthin. Das Antioxidans wird nach der Ernte durch ein schonendes Extraktionsverfahren zu einer Masse mit joghurtartiger Konsistenz. In Verbindung mit Sonnenblumenöl, dessen Fett die Bioverfügbarkeit bei der Aufnahme erhöht, entsteht letztendlich die Kapsel. Eine Handvoll Mitarbeiter sind bei Sea & Sun Organic beschäftigt. Schelwat will den Bereich weiter ausbauen. Denn bei den Algen lässt sich noch viel erforschen. Und die Messgeräte dafür haben sie ja sowieso.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage sea-sun-organic.com.

