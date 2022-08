﻿Segeberg: Eidechsen erst im Brutkasten und jetzt in der Natur

Viele kleine Eidechsen wuseln jetzt in einem präparierten Gelände bei Latendorf. Warum Naturschützer sie aussetzten, wie sie die Tiere vorher gepäppelt haben, wo weitere Projekte im Kreis Segeberg laufen.

Eine drei Wochen alte, sechs Zentimeter lange Zauneidechse vor ihrer Auswilderung in einer alten Kiesgrube bei Latendorf. Ausgewachsen wird sie etwa 20 Zentimeter lang.

Latendorf. Neue Mitbewohner zogen ins sechs Hektar große Paradies für Zauneidechsen bei Latendorf. Zwei Jahre nach Beginn der Wiederansiedlung der Echsen in einer alten Kiesgrube am Weg „Im Schluh“ kam jetzt jede Menge Nachwuchs aus der Aufzuchtstation hinzu.

Die 38 junge Zauneidechsen waren erst vor drei Wochen geschlüpft. Weitere Mini-Eidechsen werden noch ausgesetzt, bis die Zahl von rund 150 Tieren erreicht ist. Durch das zeitversetzte Auswildern von jungen Zauneidechsen entsteht eine gemischte Altersstruktur.

Den Eidechsen bei Latendorf ein Paradies gebaut

„Dieser Lebensraum wurde für die Mini-Drachen bereits im Februar 2020 hergerichtet“, berichtete Projektleiter Janis Ahrens von der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein. Schatten werfende Büsche und Bäume habe ein Bagger entfernt. „Gleichzeitig entstanden Rohbodenstellen, also sandige Sonnenhügel und Kuhlen für die spätere Ei-Ablage der Echsen sowie Totholzhaufen. Robustrinder halten den Bewuchs kurz“, erläuterte der Maßnahmenmanager der Stiftung.

Projektleiter Janis Ahrens entlässt junge Zauneidechsen in einen schatten- und schutzspendenden Totholzhaufen in einer alten Kiesgrube bei Latendorf. © Quelle: Karsten Paulsen

„Indem wir an verschiedenen Stellen im Land etwas für die Zauneidechsen machen, schaffen wir zeitgleich Paradiese für Wildbienen, Vögel und Amphibien“, sagte Ahrens. Arten-, Natur- und Klimaschutz müssten im Zusammenhang gesehen und betrieben werden. Wichtig sei das Fördern und die Pflege der biologischen Vielfalt in der Natur.

Artenhilfsprogramm für die Eidechse

Sandra Redmann, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Naturschutz, überzeugte sich vor Ort von diesem Modellprojekt im Kreis Segeberg. Das Artenhilfsprogramm zur Rettung der Zauneidechse in Schleswig-Holstein werde hier „toll umgesetzt“, lobte sie. Die Zauneidechsen in Schleswig-Holstein seien stark gefährdet. Redmann entließ ebenfalls einige junge Mini-Echsen in ihre Freiheit.

Biologe Patrick Pohlmann von der Gesellschaft für Freilandökologie und Naturschutzplanung (GFN) in Molfsee, ein Auftragnehmer der Stiftung, schilderte die Aufzucht und Vorbereitung des neuen Lebensraumes der Zauneidechsen. In einer Zuchtstation werde für Nachwuchs gesorgt. Dafür hatten im Raum Lentföhrden und im Ketelvierth bei Großenaspe Zauneidechsen eingefangen werden dürfen, die dann Eier legten.

Eier der Eidechsen im Brutkasten

Diese Eier wurden in einem so genannten Inkubator für Reptilien (Brutkasten) etwa 35 Tage bebrütet. Nach dem Schlüpfen wurden die zunächst daumengroßen Echsen innerhalb von drei bis vier Wochen aufgepäppelt und auf das Leben in der Natur vorbereitet.

Die größte Eidechsenart liebt vor allem trockenwarme Stellen, die sowohl sandige Sonnenplätze als auch Schatten und Versteckmöglichkeiten bieten, beispielsweise in Totholzhaufen wie in der ehemaligen Kiesgrube bei Latendorf. Sie dienen auch als Winterquartier. Feinde der Echsen sind vor allem Greifvögel, Katzen und Schlangen.

Weitere Projekte im Kreis Segeberg mit Eidechsen

Vor drei Jahren waren von der Stiftung Naturschutz bereits auf einer Freiland-Trasse nahe der A7 bei Bad Bramstedt insgesamt 150 kleine Zauneidechsen erfolgreich ausgewildert worden. Geplant sei 2023 auf einer vorbereiteten Fläche bei Hasenkrug, ebenfalls bis zu 150 Zauneidechsen auszuwildern, kündigte Projektleiter Ahrens an.

Das Aussetzen des „Reptils des Jahres 2020 und 2021“ gehört zum Projekt des „Populationsmanagement Zauneidechse Segeberg“. Finanziert wird das Vorhaben vom Kreis Segeberg und durch Spenden. Die Kosten für das dreijährige Projekt bei Latendorf liegen bei insgesamt rund 45.000 Euro.