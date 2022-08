Kriegsgefangener, Landrat, Mitgründer Norderstedts und Spross einer Familie mit mehreren prominenten Mitgliedern: Der Ex-Landrat in Segeberg, Anton Graf Schwerin von Krosigk aus Bad Segeberg, hat ein bewegtes Leben gehabt. Ein Rückblick.

Kreis Segeberg. Der seit 18. Juli vermisste ehemalige Landrat Anton Graf Schwerin von Krosigk ist tot. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei der am Donnerstag bei Leezen und Groß Niendorf gefundene Leiche um ihn handelt. Eine rechtsmedizinische Untersuchung soll letzte Klarheit bringen. Der Ex-Landrat hatte ein bewegtes Leben, große Bedeutung für den Kreis Segeberg und war Teil einer Familie mit vielen Prominenten.

Als Sohn des ehemaligen Reichsfinanzministers (1932 bis 1945) Lutz Graf Schwerin von Krosigk und eines von neun Kindern wurde er am 21. Juli 1925 in Heeren (Westfalen) geboren. Der gelernte Jurist begann seine Karriere bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Später sattelte er in den öffentlichen Dienst um. 1956 stellte ihn das Bundesverwaltungsgericht an, er arbeitete auch für das Innenministerium und das Land. So wurde er 1957 zum Landrat des damaligen Kreises Husum abgeordnet. Weil ihm die Arbeit gefiel, durfte er auch nach Stormarn.