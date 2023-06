﻿Neue Energiespar-Checker in Segeberg bieten kostenlose Beratung zu Hause

Bad Segeberg/Bad Bramstedt/Norderstedt. Der erste Weg von Energiespar-Checker Novak Krawski führt in die Küche. „Der Kühlschrank gehört zu den größten Stromverbrauchern.“ Selbst in gut informierten Haushalten sei der Kühlschrank falsch eingestellt. Im Schnitt sei 7 Grad Celsius die richtige Temperatur und müsse mit einem Thermometer nachgemessen werden, so Krawski.

Viele neue Modelle arbeiten inzwischen mit Temperaturzonen. „Da muss man in die Bedienungsanleitung schauen“, ergänzt Krawskis Kollegin Marion Busch. Busch und Krawski besuchen für die Stadtwerke Norderstedt Menschen in ihrem Zuhause, um Energiefresser zu identifizieren. Sie zeigen ihnen Möglichkeiten auf, Energie und Geld zu sparen. Kostenlos.

Neue Karriere als Energiespar-Checker in Segeberg

Auch bei der EWS in Bad Segeberg und Umgebung sowie bei den Stadtwerken Bad Bramstedt gibt es seit diesem Jahr Energiespar-Checker. Das Besondere: Ausgebildet wurden dafür jüngst fünf Menschen, die zuvor länger als 12 Monate arbeitslos waren und nun bei drei kommunalen Stadtwerken angestellt sind. Aus Sorge vor einer Stigmatisierung wollen die Energie-Checker in den Medien nicht mit ihrem echten Namen auftreten – ihre Namen wurden von der Redaktion geändert.

Hohe Heiz- und Strompreise lassen viele Menschen verzweifeln, die sowieso wenig Geld haben. Nur langsam kommen wieder sinkende Energiepreise bei Verbrauchern an. Um hier Hilfe zu leisten, haben das Jobcenter Segeberg und der Kreis Segeberg ein Projekt ausgerollt, in dem Langzeitarbeitslose zu Energiespar-Checkern ausgebildet werden für eine neue Berufsperspektive. Gleichzeitig profitieren die Segeberger von der kostenlosen Energiesparberatung. Eine „Win-Win-Situation“, sagen die Beteiligten.

Blaupause war ein Modellprojekt in Norderstedt, dort werden bereits seit 2015 Arbeitslose zu Energiespar-Checkern ausgebildet. Einer von ihnen war Andreas Goetzke, der inzwischen zum fest angestellten Projektleiter aufgestiegen ist.

Hoher Energieverbrauch durch Fehler beim Heizen und Lüften

Auch die fünf neuen Energiespar-Checker in Bad Segeberg, Bad Bramstedt und Norderstedt hoffen auf diesen Erfolg. Ihr Gehalt wird aktuell vom Jobcenter erstattet – der Anteil reduziert sich in den kommenden fünf Jahren auf null. In 2023 haben die Energiespar-Berater auch in Bad Segeberg und Bad Bramstedt über 300 Gespräche und Hausbesuche geführt, berichten sie.

Große Sparpotenziale sieht Checkerin Carmen Beek von der EWS beim Heizen und Lüften. Lüften mit Fenster auf Kipp im Winter sei völlig falsch, meint sie. Was sich banal anhört, werde vielfach nicht befolgt. Auch verdeckte Heizkörper oder hohe Raumtemperaturen sind Energie- und Geldfresser: Jedes Grad weniger über einer Temperatur von 20 Grad spare sechs Prozent an Kosten, verdeutlicht Krawski.

„Wir sind heilfroh, dass wir die beiden Kollegen haben“, sagt EWS-Geschäftsführer Marco Voß. Auch für Marc Fischer, Chef der Stadtwerke in Bad Bramstedt, kam das Projekt zur richtigen Zeit. „Wir wollten sowieso jemanden für die Einsparberatung einstellen.“ Anfängliche Sorgen zu den Fähigkeiten der vom Jobcenter Vermittelten hätten sich nicht bestätigt.

Häufig stünden Vorurteile auf Arbeitgeberseite einer Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen im Weg, sagt Maik Tönjes vom Jobcenter. So seien für das Energiespar-Checker-Projekt alle Energieversorger in Segeberg angesprochen worden, doch nicht alle haben sich beteiligt.

Termine bei Energiespar-Checkern im Raum Bad Segeberg, Bad Bramstedt und in Norderstedt

Im Versorgungsgebiet der EWS Bad Segeberg/Wahlstedt, der Stadtwerke Bad Bramstedt und Norderstedt ist die Energiespar-Beratung kostenlos – auch für Nichtkunden.

Energieversorger und Jobcenter im Kreis Segeberg bilden Langzeitarbeitslose zu Energiespar-Checkern aus und stellen sie an. Beim Heizen und Lüften geschehen die meisten Fehler, die teuer werden können, weiß die Energiespar-Checkerin.

Die Energiespar-Checker der EWS für Bad Segeberg und Umgebung sind telefonisch erreichbar unter 04551/89390050 und -51.

Bei den Stadtwerken Bad Bramstedt ist die Energiesparberatung unter Telefon 04192/879820 zu erreichen.

Termine für den Energiespar-Check in Norderstedt gibt es unter Telefon 040/521043090.

