﻿Segeberg: Mehr Flüchtlinge aus Nahost – und bald auch aus Afrika?

In Wohncontainern im Levo-Park in Bad Segeberg sind am 7. November 2022 1068 Flüchtlinge untergebracht, darunter 34 aus der Ukraine. Die Kapazität liegt bei 1251 Plätzen.

Kreis Segeberg. Die Krise wird zum Normalfall. Der Kreis Segeberg stellt sich darauf ein, dass er immer wieder Mehrarbeit leisten muss, wie in den vergangenen zweieinhalb Jahren wegen Corona und wie jetzt wieder wie schon 2015/16 wegen der Flüchtlingswellen. Die Kreisverwaltung stockt deshalb ihr Personal kräftig auf und will ein Flüchtlingsquartier reaktivieren.

Zuletzt kamen weniger Flüchtlinge aus der Ukraine, aber mehr aus dem Nahen Osten, und bald auch wohl aus Afrika. Es bilden sich neue Flüchtlingsströme, die mit Politik und zunehmend auch mit Klimawandel zu tun haben.

Mit insgesamt 5000 neuen Flüchtlingen aus der Ukraine und dem arabischen Raum rechnet der Kreis Segeberg, die das Land Schleswig-Holstein ihm und seinen 95 Kommunen in diesem Jahr zuweisen wird. Derzeit halten sich rund 3000 Ukrainer im Kreis Segeberg auf, berichtet Kreisordnungsamtsleiter Matthias Schröder dem Kreisordnungsausschuss. Hinzuzurechnen sind 559 sonstige Flüchtlinge, vor allem aus Afghanistan, Syrien, Iran und Irak, bis Ende des Jahres wohl 650 bis 700. Das seien auch schon in der Vergangenheit die Hauptursprungsländer gewesen.

Nur wenige Ukrainer in Landesunterkünften in Bad Segeberg und Boostedt

Hinzu kommen die Flüchtlinge, die das Land Schleswig-Holstein in seinen eigenen Unterkünften unterbringt. Stand Montagabend sind in Bad Segeberg 1068 Menschen in den Wohncontainern im Levo-Park einquartiert. Davon stammen 34 aus der Ukraine, sagt Wolfgang Kossert vom Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge Schleswig-Holstein. In der Unterkunft in Boostedt sind es 1188 Geflüchtete, darunter 35 aus der Ukraine.

Wo Dörfer und Städte Quartiere herrichten Das Amt Trave-Land musste bislang nicht auf Wohncontainer und die Belegung von Sporthallen ausweichen. „Wir konnten alle Flüchtlinge unterbringen, aber die Luft wird dünner“, sagt Ordnungsamtsleiter Tim Andresen. Geplant sei, weitere Unterkünfte anzumieten. Und in einer bereits bestehenden Unterkunft, dem früheren Radladen in Fahrenkrug, soll ein Lagerraum zu einer Notunterkunft für 20 bis 25 Menschen umgebaut werden. Von der Stadt Bad Segeberg gibt es keine konkreten Planungen für neue Quartiere, sagt Bürgermeister Toni Köppen. „Gleichwohl haben wir dieses Thema im Blickfeld und bereiten uns planerisch vor. Aktuell prüfen wir Optionen, die allerdings nicht konkret sind.“ Ähnlich vage antwortet Matthias Bonse, Bürgermeister von Wahlstedt: „Aktuell werden grundsätzlich alle möglichen Unterbringungsmöglichkeiten angedacht, es gibt aber noch keine konkreten Orte und Zeiten.“ Auch Heidmühlen wappnet sich. Wenn die Krise in der Ukraine über den Winter anhält, rechnet Bürgermeister Geert-Uwe Carstensen mit einem weiteren Zuzug von Flüchtlingen. Die Gemeinde wolle helfen, auch aus Solidarität mit den anderen Gemeinden im Amt Boostedt-Rickling. Denn in Boostedt gebe es schon eine große Landesunterkunft, und auch Rickling und Groß Kummerfeld hätten bereits Flüchtlinge aufgenommen, nur Heidmühlen und Daldorf bislang nicht. Zunächst war an einen Wohncontainer auf dem asphaltierten Gelände am Sportlerheim gedacht worden. Doch dann habe der Besitzer des früheren, leerstehenden Piepers Gasthof ein Angebot unterbreitet, sagt Carstensen. Der Besitzer wolle das Gebäude für Wohnzwecke herrichten. Dort könnten nach dem Umbau etwa 30 Flüchtlinge unterkommen. Noch werde die Sache geprüft. Carstensen hofft, dass sich auch ein Helferkreis bildet, an dem sich möglichst auch Menschen mit entsprechenden Fremdsprachenkenntnissen beteiligen. Helfer aus Boostedt und Groß Kummerfeld würden während einer Einwohnerversammlung am Donnerstag, 10. November, darüber berichten. Carstensen möchte die Einwohner mitnehmen und alle Fragen zu dem Thema beantworten. Getagt wird ab 19.30 Uhr in der Fahrzeughalle der Feuerwehr.

In Bad Segeberg gibt es 1251 Plätze. „Ein weiterer Ausbau ist derzeit nicht geplant“, sagt Kossert. In Boostedt liegt die Kapazität bei 2080 Plätzen. Durch die Freigabe und Belegung neuer Container würden im Laufe des November weitere Plätze dazukommen.

Zahl der Asylbewerber aus Nahem Osten stark gestiegen

„Der Zugang aus der Ukraine ist seit Wochen stark rückläufig“, erklärt Kossert. „Wir haben insgesamt nur 226 Vertriebene aus der Ukraine in den Landesunterkünften. Die meisten haben wir in Seeth (Kreis Nordfriesland) untergebracht. Der überwiegende Teil der Schutzsuchenden, die wir derzeit aufnehmen, sind Asylsuchende.“

Den derzeit geringen Zuzug der Ukrainer erklärt sich Kossert damit, dass in der Ukraine das Wetter gut und noch nicht winterlich sei. „Wir rechnen aber damit, dass die Zahl bald wieder steigt.“ Auffällig sei, dass seit einigen Monaten die Zahlen der übrigen Flüchtlinge, der Asylbewerber, stark steigen. „Das ist drastisch nach oben gegangen.“

Syrer fliehen wieder vermehrt

Kossert vermutet mehrere Gründe. Rund 3,6 Millionen Syrer seien aus ihrem Bürgerkriegsland in die Türkei geflüchtet, dort aber von vielen Einheimischen und der dortigen Politik nicht mehr erwünscht. „Dort gibt es immer mehr Konflikte und einen breiten Widerstand.“ Möglicherweise sollen die Syrer in Nachbarländer abgedrängt werden, was viele Syrer nicht wollten. Sie würden dann flüchten, vermehrt über die Balkan-Route. Serbien drücke sich um die Grenzsicherung, sagt Kossert. So gelangen die Flüchtlinge letztlich auch nach Norddeutschland.

Wolfgang Kossert, Leiter der Stabsstelle im Landesamt für Zuwanderung Flüchtlinge: „Der Zugang aus der Ukraine ist seit Wochen stark rückläufig. Drastisch nach oben gegangen ist dagegen die Zahl der Asylsuchenden.“ © Quelle: Detlef Dreessen

Eine weitere Welle erwartet Kossert durch den Klimawandel. Naturkatastrophen nähmen zu, auch in Afrika. Das habe wirtschaftliche Folgen und führe zu Fluchtbewegungen. Das Flüchtlingskommissariat der UN führe einen Großteil der weltweiten Fluchtbewegungen schon darauf zurück.

Ausländerbehörde Kreis Segeberg: Flüchtlinge müssen registriert werden

Die Flüchtlinge klopfen dann auch an die Tür der Ausländerbehörde des Kreises Segeberg. Sie müssen wegen neuer Bundesregelungen registriert und erkennungsdienstlich behandelt werden, etwa an einer Station für Personalisierungsinfrastrukturkomponenten (PIK). Künftige europäische Einreise- und Sicherheitssysteme werden digital mit PIK vernetzt werden. Beim PIKen werden persönliche Daten erfasst, Fotos erstellt und bei Menschen ab dem sechsten Lebensjahr Fingerabdrücke genommen. Die Daten werden im Ausländerzentralregister gespeichert.

Flüchtlinge müssen an PIK-Stationen (Personalisierungsinfrastrukturkomponente) wie hier im Sommer in der Landesunterkunft im Bad Segeberger Levo-Park registriert werden. © Quelle: Thorsten Beck

Auch spätere Einbürgerungsverfahren nähmen zu, ebenso die Verfahren mit Aushändigung von Dokumenten und die Arbeit im Rückkehrmanagement. Die Belastung der Kreisverwaltung unter anderem mit der Ausländerbehörde sei dauerhaft erhöht, sagt Kreisordnungsamtsleiter Matthias Schröder.

Landrat Jan Peter Schröder: Flüchtlinge werden Thema bleiben

Fünf Poolstellen, also flexibel einsetzbare Aushilfskräfte, sind bereits eingerichtet. Zehn weitere, nur zeitweise besetzte Poolstellen möchte die Kreisverwaltung haben, sowie fünf neue feste Stellen in der Ausländerbehörde. „Wir wollen auf Krisen flexibel reagieren können“, sagt Landrat Jan Peter Schröder im Kreisordnungsausschuss. „Meine Sorge ist, dass das Thema Flüchtlinge uns dauerhaft beschäftigen wird. Auch Afrika wegen Klimakrise, oder wenn was auf dem Balkan passiert.“ Der Ausschuss schloss sich den Personalwünschen der Verwaltung an.

„Der Zustrom nach Schleswig-Holstein ist weiter vorhanden“, macht Kreisordnungsamtsleiter Matthias Schröder klar. „Die Herausforderung bleibt groß, auch für die Kommunen. Sie haben Schwierigkeiten, die Menschen adäquat unterzubringen.“

Segeberg will Ex-Klinik in Borstel als Quartier für Flüchtlinge reaktivieren

Das gilt auch für den Kreis, der vom Land Flüchtlinge zugewiesen bekommt und sie an die 95 Kommunen weiterleitet. So bereitet sich der Kreis vor, möglicherweise die Unterkunft in Borstel wieder zu aktivieren. Bislang läuft sie im Stand-by-Betrieb. „Wir wollen einen Puffer aufbauen“, sagt Matthias Schröder. Mit den bis zu 250 Plätzen in der ehemaligen Klinik am Forschungszentrum Borstel würde den Kommunen Luft verschafft.