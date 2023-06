﻿Segebergs Rekord-Kreistag nimmt seine Arbeit auf

Kreis Segeberg. Zur ersten Sitzung des neu gewählten Kreistages am Montag war es so voll wie selten zuvor. Zahlreiche Zuschauer waren erschienen – vor allem aber die allermeisten der 67 neuen Abgeordneten dieser 21. Wahlzeit. Noch nie war der Kreistag so groß. Neun Parteien sind hier nun vertreten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dafür, dass unter diesen Bedingungen nicht alle Wünsche zur Sitzordnung erfüllt werden konnten, entschuldigte sich Claus Peter Dieck, der an diesem Abend als Kreistagspräsident verabschiedet wurde. Nach 20 Jahren als Kommunalpolitiker im Kreistag, die vergangenen fünf als Kreispräsident, gab Dieck an diesem Abend Schlüssel und Kreis-Pin ab.

Jörg Buthmann ist neuer Kreispräsident in Segeberg

Als Diecks Nachfolger wurde Jörg Buthmann (CDU) aus Wensin einstimmig gewählt. Der 66-Jährige war schon 1998 als bürgerliches Mitglied im Kreistag aktiv, ist seit 2007 ständiges Mitglied, war zuletzt Vorsitzender im Wirtschaftsausschuss. Als Stellvertreterin wurde in Abwesenheit Cordula Schultz (SPD) gewählt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den kommenden fünf Jahren werde eines der großen Themen die Digitalisierung der Kreisverwaltung sein, sagt Buthmann im Gespräch mit der Redaktion. Außerdem die Weiterentwicklung des Radverkehrs, Straßensanierung und Klimaschutz – letzteres vor allem über die Sanierung eigener Liegenschaften und Beratungsleistungen der Klimaschutzstelle des Kreises. Ein Förderprogramm für den Bau von Kindergärten läuft weiter, außerdem wird die Praxis-Ausbildung von Erziehern gefördert.

Weniger Einnahmen für Kreispolitik in Segeberg

Der Einfluss der Kreispolitik ist begrenzt, vieles sei von Land und Bund abhängig – etwa der Weiterbau der A20, den die meisten Parteien im Kreistag zwar fordern – „die endgültige Entscheidung aber liegt beim Bund“, sagt Buthmann.

Der Kreis hat keine eigenen Einnahmen, finanziert sich aus der Kreisumlage, die die Gemeinden gemäß ihrer Finanzkraft zahlen. „Die Steuereinnahmen werden sinken“, prognostiziert Buthmann. Die Finanzierung von Projekten in den kommenden Jahren werde schwieriger.

Wechselnde Mehrheiten bei 67 Abgeordneten aus neun Parteien

Klare Mehrheiten gibt es auch im neuen Kreistag mit einer Rekordanzahl von 67 Abgeordneten nicht. Die CDU bildet mit 25 Mandaten die größte Fraktion. Es folgt die SPD mit 12 Sitzen, dann die Grünen mit elf. Die AfD ist mit sieben Abgeordneten vertreten, die FDP hat sechs. Die Freien Wähler haben drei Mandate, Die Linke, Die Basis und Die Partei jeweils eins.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass es künftig schwieriger werden könnte, Mehrheiten zu finden, darauf gaben die Wahlen der Ausschussvorsitzenden einen Vorgeschmack. Zwar waren die Besetzungen im Vorfeld besprochen worden, eine Blockabstimmung wurde von der FDP verhindert: Die Vorsitzenden sollten einzeln gewählt werden.

Bauausschuss-Besetzung: Gegenstimmen für AfD-Vorschlag

Es ging um die Wahl zum Vorsitz des Bauausschusses, für den die AfD wieder Julian Flak vorgeschlagen hatte. Nach mehrfachen missglückten Auszählversuchen im Stimmkartenwirrwarr wurde Flak trotzdem bestätigt mit 35 Stimmen aus CDU, AfD, Freie Wähler, die Basis und einer Stimme der Grünen. 20 Abgeordnete von Grünen, SPD, Partei und Linke stimmten dagegen, neun enthielten sich.

Ohne Probleme gewählt wurden als Vorsitzende Angelika Hahn-Fricke (CDU, Hauptausschuss), Alexander Wagner (SPD, Bildung, Kultur und Sport), Matthias Malassa (CDU, Wirtschaft, Regionalentwicklung, Infrastruktur), Doris Vorpahl (CDU, Sozialausschuss), Arne Hansen (Grüne, Umwelt, Natur, Klimaschutz), Alexander-Georg Rackow (FDP, Ordnung, Verkehr, Gesundheit) sowie Holger Pohlmann (SPD, Jugendhilfeausschuss).

Pohlmann ist Nachrücker für Ursula Schwarz, die ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen nicht antritt. Auch bei den Grünen gibt es eine Veränderung: Dr. Christine Künzel wird Mitarbeiterin beim Kreis Segeberg und kann ihr Kreistagsamt deshalb nicht antreten. Das Nachrückverfahren läuft, ist aber noch nicht abgeschlossen.

KN