﻿Segeberg: Stadt macht sich auf die Suche nach nichtangemeldeten Hunden

Die Hundesteuer ist auch in Bad Segeberg Pflicht für die Besitzer der Vierbeiner. Dafür müssen die Vierbeiner bei der Verwaltung angemeldet sein. Um zu überprüfen, ob das überall der Fall ist, macht die Stadt nun eine Hundebestandsaufnahme.

Bad Segeberg. Wie die meisten Städte in Deutschland erhebt auch Bad Segeberg eine jährliche Hundesteuer. Dies setzt jedoch voraus, dass die Tiere vom Halter bei der Verwaltung (Zimmer 1.05, Telefon 04551/964122) angemeldet werden. Die jährliche Hundesteuer beträgt derzeit 144 Euro für den ersten Hund.

Aus Gründen der Steuergerechtigkeit hat die Stadt laut Pressemitteilung entschieden, eine Hundebestandsaufnahme durchzuführen. Dazu werden alle Haushalte in Bad Segeberg in den nächsten Wochen durch Mitarbeiter einer beauftragten Firma aufgesucht. Diese sind wochentags in der Zeit zwischen 9 und 20 Uhr und sonnabends zwischen 10 und 17 Uhr unterwegs. Jeder von ihnen trägt sichtbar eine von der Stadt ausgestellte Legitimation.