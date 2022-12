﻿Segeberg: Weniger Flüchtlinge als erwartet, aber viele Wohncontainer nötig

Der Zustrom an Flüchtlingen fällt im Kreis Segeberg weniger stark aus als bislang vorausgesagt. Doch Quartiere sind weiter knapp. Der Kreis reaktiviert eine Großunterkunft, und in Leezen stehen wohl bald mehr als 40 Wohncontainer. Ein DRK-Kleidershop wird förmlich überrannt.

Am Hoogen Door in Leezen stehen bereits 14 Wohncontainer für Flüchtlinge. Weitere 14 werden bei Bedarf oben draufgesetzt.

Kreis Segeberg. Der Zustrom an Flüchtlingen ebbt nicht ab, fällt aber wohl etwas geringer aus als vor Wochen noch vorhergesagt. Dennoch fehlen Wohnungen. Der Kreis Segeberg reaktiviert Anfang 2023 die frühere Klinik in Borstel als Quartier für geflohene Ukrainer. In Leezen werden wohl bald mehr als 40 Wohncontainer stehen. Groß ist der Bedarf an Kleidung und Haushaltsgegenständen, berichtet das Deutsche Rote Kreuz (DRK).

„Hier brummt der Bär“, sagt Martina Ahlers, Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Leezen. Er betreibt in der Teegentwiete 3a in Leezen seinen Kleidershop, versorgt Menschen mit gut erhaltenen Textilien und Schuhen sowie anderen Haushaltsartikeln. Die Kleidungsstücke werden kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr an Bedürftige abgegeben. Das Rote Kreuz verwendet dazu hauptsächlich Kleiderspenden der Bevölkerung, manchmal auch Überproduktionen oder leicht fehlerhafte Artikel der Industrie.

Viele Flüchtlinge kommen zum DRK-Kleidershop in Leezen

„Bei uns klopfen ständig viele Menschen an“, sagt Ahlers. Zum Teil kämen die Flüchtlinge und auch andere Bedürftige von weit her: Aus Ahrensburg, Bad Oldesloe, auch aus Bad Segeberg und von der Landesunterkunft im Levo-Park. „Das verbreitet sich über Mund-zu-Mund-Propaganda.“

Kreis rechnet nur noch mit 4000 neuen Vertriebenen Im Kreis Segeberg sind in diesem Jahr rund 3000 ukrainische Vertriebene aufgenommen worden. Hinzu kommen rund 700 Flüchtlinge aus anderen Staaten. Bis Jahresende rechnet der Kreis mit insgesamt bis zu 4000 neuen Vertriebenen und Flüchtlingen, etwa 1000 weniger als zwischenzeitlich gedacht. Zugleich befinden sich weitere rund 750 Menschen in laufenden Asylverfahren und etwa 870 nach Ablehnung im Duldungsstatus. Mal werden dem Kreis Segeberg nur zwei Geflüchtete aus der Ukraine pro Woche zugewiesen, mal sind es 20 Menschen, sagt Kreissprecherin Sabrina Müller. „Wegen der dortigen Ereignisse und des Winters ist es schwer vorherzusagen, wie viele Geflüchtete aus der Ukraine noch kommen werden.“ Gestiegen ist die Zahl der Asylbewerber aus Afghanistan und Syrien. „Insgesamt spitzt sich die Unterbringungssituation zu.“ Als Puffer öffnet der Kreis Segeberg Mitte oder Ende Januar wieder die Ex-Klinik in Borstel für die Unterbringung von bis zu 250 geflüchteten Ukrainern. Aktuell laufen Ausschreibungen, etwa fürs Catering und den Sicherheitsdienst. Im Sommer war die Flüchtlingsunterkunft wegen sinkenden Zustroms vorübergehend geschlossen worden.

Kaum im Kleidershop einsortiert, sind viele Dinge schnell wieder weg. Gefragt sind derzeit Winterbekleidung für alle Altersgruppen, Koffer, Taschen, Rucksäcke, Fahrräder und Kinderwagen. Und wer den Sprung aus einer Flüchtlingsunterkunft in eine Wohnung geschafft hat, benötigt eine Grundausstattung wie Töpfe, Pfannen, Lampen, Geschirr und Bügeleisen. Die Nachfrage sei mitunter größer als das Angebot, sagt Ahlers. Viele Flüchtlinge gäben freiwillig einen Obolus. Sie wollen das Gefühl haben, auch etwas gegeben, nicht nur etwas geschenkt bekommen zu haben.

Der DRK-Kleidershop in Leezen ist derzeit besonders bei Flüchtlingen viel gefragt. Am Laufen halten ihn (hinten von links) Renate Drews, Elise Hartwich, Renate Wolter, Dirk Mäckelmann, Edith Andresen, (vorn von links) Heidi Lorenz und Martina Ahlers. © Quelle: DRK Leezen

Die letzte Ausgabe in diesem Jahr war am 8. Dezember, die nächste ist für Donnerstag, 12. Januar, von 14 bis 16 Uhr geplant. Kleider- und Sachspenden können während der Ferienzeit im Zwischenflur abgestellt werden. Wer Fragen hat, kann sich an Martina Ahlers wenden (Telefon 04552/1287, E-Mail: martina-ahlers@t-online.de).

Leezen: Viele Wohncontainer für Ukrainer und andere Flüchtlinge

Unterdessen rüsten sich das Amt Leezen und seine Gemeinden für weitere Flüchtlinge aus der Ukraine und Asylbewerber. So sind mehrere Häuser angemietet, und in Leezen stehen mittlerweile 27 Wohncontainer. 14 weitere könnten bald folgen.

Mit insgesamt 180 Vertriebenen rechnet das Amt Leezen in diesem Jahr, sagt Amtsvorsteher Ulrich Schulz, der auch Bürgermeister von Leezen ist. Gut 100 sind bislang eingetroffen, darunter knapp die Hälfte Ukrainer, die Übrigen sind Asylbewerber.

Kreis Segeberg hat Baugenehmigung befristet erteilt

In 14 Wohncontainern am Hoogen Door sind nur noch wenige Betten frei. „Bei Bedarf kommen weitere 14 Container oben drauf“, sagt Schulz. Diese und die erforderlichen Außentreppen würden bei Bedarf gemietet. Der Amtsausschuss Leezen gab jetzt grünes Licht. Würden die zusätzlichen 14 Container zwei Jahre lang gemietet, kostet dies 156 000 Euro.

Der Kreis Segeberg hat für die mögliche Aufstockung bereits eine befristete Baugenehmigung erteilt. Sie endet am 8. November 2024. Probleme zwischen Bewohnern und Anliegern habe es wegen der Wohncontainer und der dort untergebrachten Menschen bislang nicht gegeben, sagt Schulz.

Es fehlen noch Plätze für Flüchtlinge

Auf dem Gelände der Amtsverwaltung in der Ortsmitte von Leezen wurden weitere 13 Container aufgestellt. Sie eignen sich durch die Anordnung der Küchen, Duschen und Sanitäranlagen vor allem für Familien, sagt Schulz. „Wir sind froh, überhaupt Wohncontainer bekommen zu haben.“

Weitere Asylbewerber und Flüchtlinge sind in Wohnungen untergebracht, unter anderem in Leezen und Todesfelde. Das Amt konnte auch ein ehemaliges Bürogebäude am Industriegebiet von Wittenborn mieten. Dort leben 34 Menschen. Durch „großes Glück“, so Schulz, können bald auch zwei Wohnhäuser in Wittenborn neu bezogen werden. Sie bieten 20 freie Plätze.

Zusammen mit den 18 freien Plätzen in den Wohncontainern in Leezen stünden damit 38 ungenutzte Betten zur Verfügung. Der Bedarf bis Jahresende liegt aber wohl bei 60 bis 70 Plätzen. An der Aufstockung der Container am Hoogen Door wird wohl kein Weg vorbeiführen.