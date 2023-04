﻿Wie das Damenkränzchen „Immergrün“ den Umzug der Sparkasse einfädelte

Bad Segeberg. Schon seit Herbst 1933 war der Vorstand der Spar- und Leihkasse der Stadt Segeberg auf der Suche nach größeren Geschäftsräumen. Die 1904 bezogenen an der Kirchstraße 23 waren nach 30 Jahren und mit dem beginnenden wirtschaftlichen Aufschwung zu klein geworden. Sogar einen kostspieligen Neubau auf der Freifläche am Marktplatz, auf dem einst das Hotel „Stadt Lübeck“ stand, hatten die Verantwortlichen in Erwägung gezogen.

Doch da kamen die Damen des Kaffeekränzchens „Immergrün“ ins Spiel. Magda Klagenberg, Ehefrau des Sparkassendirektors Eduard Klagenberg, Käte Saß, Ehefrau des Weinhändlers Friedrich Saß und Eigentümers der Immobilie Oldesloer Straße 20, Agnes Blunk, Mitinhaber des Eisenwarengeschäftes Agnes Blunk, Oldesloer Straße 24, Auguste Steinbock, Ehefrau des Elektro-, Sanitär- und Klempnereibetriebes Heinrich Steinbock, Hamburger Straße 1, Mimi Vogt, Ehefrau des Glas- und Porzellanwaren-Händlers Otto Vogt, Kirchstraße 45, trafen sich einmal in der Woche.

Und auch das Raumproblem der Sparkasse war Thema der Damenrunde. Und schon hatten die Segebergerinnen bei Kaffee und Kuchen die Lösung parat: Die Liquidationsprobleme des Weinhändlers ließen sich doch ganz einfach mit dem Raumproblem der Sparkasse beheben. Es brauchte doch nur die Sparkasse die Immobilie von Saß zu übernehmen. Und so wurde es gemacht: Die Stadtsparkasse zog vom Marktplatz wieder zurück in die Oldesloer Straße, wo sie einst am 13. Februar 1827 ihren Anfang genommen hatte.

Anregung zur Gründung einer Spar- und Leihkasse

Die Anregung zur Gründung einer Spar- und Leihkasse hatte der Obergerichts-Advokat C. F. Carstens durch sein verfasstes „Sendschreiben an seine Landsleute von einem geborenen Segeberger“ am 23. Juli 1826 im „Königlich privilegierte(n) Wochenblatt für Segeberg und dessen Umgebung“, dem Vorgänger der Segeberger Zeitung, gegeben. In seinem Bericht wies er darauf hin, dass eine solche Einrichtung den wenig Bemittelten eine gute Gelegenheit geben würde, ihre Ersparnisse sicher und zinsbringend anzulegen, um in Zeiten der Not geschützt sein.

Die Anregung wurde von 66 Segebergern aufgenommen. Sie gründeten einen Verein zur Errichtung einer Spar- und Leihkasse Segeberg. Unter den Mitgliedern befand sich auch Segebergs Bürgermeister Johann Philipp Ernst Esmarch. Der Geschäftsbetrieb wurde am 31. März 1827 im Haus des Kassierers Braasch aufgenommen. Jeden Sonnabend von 17 bis 18 Uhr war die Kasse im Haus Oldesloer Straße 26 geöffnet. Hier stand später das Hotel „Germania“, heute steht hier das Gebäude der Sparkasse Südholstein.

Die Kasse entwickelte sich in den ersten Jahren recht gut. Doch Ende 1854 waren die Leute mit der Geschäftsführung nicht mehr einverstanden, da die Spar- und Leihkasse wie ein Pfandleihhaus geführt wurde. So kam es am 17. März 1855 zur Gründung eines Konkurrenzunternehmen: der Gemeinnützigen Spar- und Leihkasse Segeberg. Ihr Geschäftslokal befand gleich nebenan, im Haus Oldesloer Straße 24, dem Wohnhaus des Rechnungsführers, Tierarzt Schmüser.

Durch den Erwerb der Grundstücke Oldesloer Straße 24 (Baustoffhandel Blunck und Meier) und Oldesloer Straße 26 (Hotel Germania) konnte die Kreissparkasse auf dem knapp 5000 Quadratmeter großem Gelände ihre repräsentative Hauptgeschäftsstelle erbauen. Hier fanden 180 Mitarbeiter und 20 Auszubildende reichlich Platz. © Quelle: Archiv Zastrow

Später kaufte Kaufmann Ernst Blunck dieses Haus und betrieb dort seinen Eisenwarenhandel bis 1970. Bereits nach fünf Jahren, am 28. Juni 1860, wurden beide Institute verschmolzen, erhielten die Bezeichnung Spar- und Leihkassenverein Segeberg und standen unter städtischer Aufsicht.

Die Stadt Segeberg übernahm am 1. Januar 1902 das Geldinstitut unter dem Namen „Spar- und Leihkasse der Stadt Segeberg“. Am 30. September 1904 wurden die Geschäftsräume in das Gebäude Kirchstraße 23 verlegt. Am 1. Juli 1909 übernahm Eduard Klagenberg die Geschäftsführung der Stadtsparkasse, wie sie jetzt kurz genannt wurde.

Sparkasse kaufte die Immobilie Oldesloer Straße 20 vom Weinhändler Friedrich Saß

Anfang 1934 kaufte die Sparkasse die Immobilie Oldesloer Straße 20 vom Weinhändler Friedrich Saß und beschloss im Juni 1934, das Gebäude für die Sparkasse umzubauen. Stadtbaumeister Hans Schmidt übernahm die Planung und Bauleitung. Im Juni 1934 wurden die ersten Ausschreibungen vorgenommen, und bereits am 9. Juli 1934 erfolgte der erste Hammerschlag. 25 hiesige Handwerksbetriebe und fünf auswärtige Spezialfirmen waren mit insgesamt 126 Personen am Bau tätig, der im November fertig sein sollte.

Vor Beginn des Jahresabschlusses sollte sich der Betrieb in der neuen Umgebung eingespielt haben, hatte Sparkassendirektor Klagenberg gefordert. Tatsächlich war der Umbau am Sonnabend, 24. November 1934, geschafft, sodass am Montag, 26. November 1934 die Sparkasse in den neuen Räumen in der Oldesloer Straße 20 den Geschäftsbetrieb aufnehmen konnte.

Eines der schönsten Häuser der Stadt war in vier Monaten in ein modernes Bankhaus umgewandelt worden. Zwei breite Kunstgranittreppen führten zu einem Vorbau empor. Von hier gelangten die Kunden durch eine Pendeltür in den zwölf mal zwölf Meter großen Kassenraum mit mehreren Kundenschaltern. In den beiden Seitenflügeln lagen die zugehörigen Büros. Im ersten Stock gab es das Sitzungszimmer, mehrere Besprechungsräume und weitere Büros sowie Waschräume. Im Keller befanden sich die Poststelle, das Aktenlager und der Tresorraum, der mit einer 75 Zentner schweren Stahltür gesicherte ehemalige Weinkeller.

Am 1. Juli 1938 eröffnete die Sparkasse des Kreises Segeberg ihre Hauptstelle

Wie weitblickend der Vorstand 1934 war, das große Gebäude zu erwerben und auszubauen, zeigte sich vier Jahre später. Durch Beschluss des preußischen Staatsministeriums wurden acht dörfliche Geldinstitute mit der Stadtsparkasse zusammengeschlossen. Am 1. Juli 1938 eröffnete hier die Sparkasse des Kreises Segeberg ihre Hauptstelle. Ihr unterstanden sechs Haupt- und sieben Nebenzweigstellen. Die Leitung übernahmen die beiden Direktoren Eduard Klagenberg und Otto Dose.

Als 1943 auch die Sparkasse Bad Bramstedt angeschlossen wurde, gab es nur noch die Kreissparkasse als einzige öffentliche Sparkasse für den gesamten Kreis Segeberg. Schon bald reichte der Platz nicht mehr aus, und so erfolgten in den 1960er-Jahren verschiedene Um- und Anbauten. So verschwand der antiquiert wirkende Eingangsbereich mit den beiden Treppen und dem kastenförmigen Vorbau. In Richtung Seminarweg wurde eine große Kundenhalle mit ringsherum angeordneten Büros angebaut.

Im zwölf mal zwölf Meter großen, mit Solenhofener Platten ausgelegten Kassenraum befanden sich die verschiedenen Kundenschalter und die Kasse. Zu erreichen war er für die Kunden über eine der beiden Treppen und durch den kastenförmigen Vorbau. © Quelle: Archiv Zastrow

Als die Baustoffhandlung Blunck & Meier KG, Oldesloer Straße 24, ihren Betrieb 1970 auf das ehemalige Gelände der Kiel-Segeberger Kleinbahn verlegt und das Hotel „Germania“ am 31. Dezember 1972 seine Türen für immer geschlossen hatte, erwarb die Kreissparkasse beide Immobilien. Damit hatte sie eine Grundstücksfläche von insgesamt 4970 Quadratmeter, die ausreichten, hier einen repräsentativen Neubau zu errichten. Am 19. Juli 1982 konnte das jetzt in Kreissparkasse Segeberg umbenannte Geldinstitut seinen großzügigen Neubau beziehen.

Heute hat die Stadt Bad Segeberg dort ihren „WortOrt“

Die Stadt Bad Segeberg kaufte die Immobilie Oldesloer Straße 20 und brachte hier die Bücherei, die Touristeninformation, einen Kindergarten, das Stadtarchiv und in den Büros der ersten Etage verschiedene Institutionen unter. 2017 erfolgte eine weitere Erweiterung und ein barrierefreier Umbau des Gebäudes durch die Stadt zum Kulturhaus „WortOrt“.

2003 entstand mit dem Zusammenschluss der Kreissparkasse Pinneberg die Kreissparkasse Südholstein. Und als dann 2006 noch die Fusion mit der Sparkasse Neumünster erfolgte, wurde daraus die heutige Sparkasse Südholstein. Das Verwaltungsgebäude an der Bahnhofstraße wurde überflüssig, da jetzt diese Aufgaben in Neumünster erledigt werden. Und aus der Hauptstelle der ehemaligen Kreissparkasse Segeberg wurde eine Hauptfiliale der Sparkasse Südholstein.