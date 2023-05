﻿Wie es ist, auf eine lebensrettende Organspende zu warten

Bad Segeberg. Organspender retten Leben. Dennoch ist die Bereitschaft, schon zu Lebzeiten eine entsprechende Erklärung abzugeben, in Deutschland eher gering. Nachbarländer haben eine andere Regelung gefunden. Wie belastend das Warten für Betroffene sein kann, berichten India Heilmann und Bendix Schlosser.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die 21-Jährige aus dem Kreis Segeberg und der 38-Jährige aus Bad Segeberg rufen gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz und der Alten Apotheke in Bad Segeberg dazu auf, dass sich möglichst viele Menschen einen Organspendeausweis besorgen. Am 3. Juni, dem Tag der Organspende, wird vor der Alten Apotheke über das lebensrettende Thema informiert.

„Die Entscheidungslösung in Deutschland ist nicht wirksam und die Zahlen sinken Jahr für Jahr“, erklärt India Heilmann. „In vielen Ländern wurde bereits die Widerspruchslösung eingeführt, und die Zahlen sprechen für sich.“ India Heilmann zeigt sich enttäuscht, dass es in Deutschland so schwierig ist, an Organspenden heranzukommen. Das Leid der potenziellen Empfänger wird dadurch unnötig vergrößert. In vielen Fällen kommt die lebensverlängernde Spende zu spät.

„Das Thema Organspende sollte noch mehr Aufmerksamkeit bekommen“, fordert India Heilmann. Noch immer sei die Aufklärung nicht ausreichend. „Nach wie vor gibt es rund um das Thema zu viele Irrtümer.“ Ihrer Meinung nach müsste mit der Aufklärung viel früher begonnen werden. „Bereits in Schulen sollte aufgeklärt werden.“ Wie notwendig das ist, wird mit einer erschreckenden Statistik schnell klar: „Täglich versterben drei Menschen, weil sie nicht rechtzeitig ein passendes Spenderorgan erhalten.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

21-jährige Segebergerin leidet unter dem Copa-Syndrom

India Heilmann wartet selbst auf eine neue Lunge. Die 21-Jährige kam mit einer seltenen Autoimmunerkrankung, dem sogenannten Copa-Syndrom, zur Welt. Bemerkbar machte sich die Erkrankung schon in ihrer Kindheit, diagnostiziert wurde sie allerdings erst im Jahr 2016. Das Copa-Syndrom kann die Nieren, Lunge und Gelenke schädigen. In Indias Fall sind das Lungengewebe und die Gelenke betroffen. Aber nicht nur das, die Erkrankung bestimmt auch ihren Alltag. Viele Dinge sind ihr aufgrund des geringen Lungenvolumens einfach unmöglich, zum Beispiel ein Spaziergang mit ihrem geliebten Hund.

Seit Februar 2021 steht die junge Frau nun auf der Warteliste für eine Spenderlunge. Trotz vieler Rückschläge und Einschränkungen zeigt sie sich als sehr lebensfroh. „Denn am Ende wird alles gut“, ist sie überzeugt. Bis zur Transplantation ist India allerdings rund um die Uhr auf Sauerstoff angewiesen. Sollte sich ihr Zustand verschlechtern, könnte ihre Krankheit lebensbedrohliche Ausmaße annehmen.

Regelung in Deutschland und Europa In Deutschland gilt die Entscheidungslösung. Das bedeutet, dass Organe und Gewebe nur dann entnommen werden dürfen, wenn die verstorbene Person sich zu Lebzeiten für eine Spende entschieden hat. Liegt keine Entscheidung vor, müssen die nächsten Angehörigen entscheiden, ob eine Organ- und Gewebespende vorgenommen werden darf. Sollte im Fall der Fälle eine Entscheidung für oder gegen eine Organ- und Gewebespende nicht bekannt sein, werden die Angehörigen nach dem mutmaßlichen Willen des Verstorbenen gefragt. Bereits ab dem 14. Lebensjahr können Personen einer Organ- und Gewebespende widersprechen. Ab dem 16. Lebensjahr kann jeder einer Spende zustimmen oder widersprechen. Der Organspendeausweis schafft Klarheit - auch für die Angehörigen. In den meisten Ländern Westeuropas gilt bereits die Widerspruchslösung: Wenn zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widersprochen wurde, dürfen Organe für eine Transplantation entnommen werden.

Bendix Schlosser steht ebenfalls auf der Warteliste für ein Spenderorgan. „Seit 2013 warte ich auf eine Niere.“ Zwei Transplantationen hat der Bad Segeberger bereits hinter sich. Eine Niere erhielt er 1996 von seinem Vater, die zweite 2010 von seiner Mutter. Die transplantierten Organe leisteten aufgrund verschiedener Umstände nach einiger Zeit nicht mehr den gewünschten Dienst, sodass der 38-jährige Frührentner inzwischen auf eine ständige Dialysebehandlung angewiesen ist.

Zeit spielt bei der Transplantation entscheidende Rolle

„Die Wartezeit auf eine neue Spenderniere beträgt acht bis zehn Jahre“, erzählt Schlosser. Selbst wenn das passende Organ gefunden wird, muss viel zusammenpassen, bis es zur Transplantation kommt. Eine akute Erkrankung könnte die Operation verhindern. Dann wird das Organ einem anderen Patienten angeboten. „Die Organe sind nur wenige Stunden transplantabel.“ Die Zeit spielt eine maßgebliche Rolle, nachdem der Hirntod eines möglichen Spenders festgestellt wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nicht jeder mögliche Spender wird gleich zum Lebensretter. Liegt keine Einverständniserklärung zur Organ- oder Gewebeentnahme vor, müssen die Angehörigen entscheiden. „Das ist eine belastende Situation“, erklärt India Heilmann. „Das kann vermieden werden, wenn ein Organspendeausweis vorliegt.“

Selbst 100-Jährige könnten noch Organe spenden

Das größte Problem beim Thema Organspende in Deutschland sei die mangelnde Aufklärung. „Viele denken, sie dürfen nicht spenden, weil sie zu alt sind“, so die Segebergerin. Das sei aber falsch. Organ- und Gewebespenden sind bis ins hohe Alter möglich und sinnvoll. Selbst 100-Jährige könnten mit einer Spende noch helfen. Die beiden Betroffenen wünschen sich eine Widerspruchslösung. Mit möglichst vielen Inhabern von Organspendeausweisen sei aber auch schon viel erreicht.

Lesen Sie auch

Um Menschen die Ängste und Fehlinformationen zu nehmen, wollen sie gemeinsam mit den Mitarbeitern der Alten Apotheke und dem Bad Segeberger Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes am Tag der Organspende über das Thema informieren und die entsprechenden Ausweise unter die Leute bringen. In der Zeit von 8 bis 14 Uhr wird an einem Infostand vor der Alten Apotheke über Organspende, Blutspende und weitere Themen rund um die Gesundheit informiert.

KN