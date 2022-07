﻿Segeberg: WZV macht 60.000 Kunden bei Haushaltsabfrage ein neues Angebot

Der Wege-Zweckverband will sein Gebührensystem für die Entsorgung ab 2023 umstellen.

Kreis Segeberg. Nach mancher Kritik hat der Wege-Zweckverband (WZV) seine Haushaltsabfrage an rund 60.000 Grundstückseigentümer im Kreis Segeberg (außer Norderstedt) erweitert. Die Daten können nunmehr auch per Internet eingegeben werden, nicht nur per Post. Außerdem wurde die Antwortfrist verlängert.

Im Juni und Juli hatte der WZV die Briefe versandt, mit Bitte um Antwort per Post, E-Mail oder Fax bis 30. Juni. Damit wollte der Verband feststellen, wie viele Haushalte in dem Haus leben und mit wie vielen Personen in jedem Haushalt. Denn daran wird sich das künftige Mindestmüllvolumen orientieren. Generell wird ab 2023 aber die neue Leitlinie sein: Wer wenig Müll produziert, soll weniger zahlen.

Haushaltsabfrage: Nicht alle WZV-Kunden waren einverstanden

„Nicht bei allen Kundinnen und Kunden fand dies Zustimmung“, sagt Katja Pribik-Finnern, beim WZV als Abteilungsleiterin für die Betreuung der Privatkunden zuständig. „Uns haben einige Nachfragen erreicht, warum man die Daten nicht über unsere Homepage eingeben kann.“

Deswegen sei diese Funktion ab sofort eingerichtet, teilte sie in dieser Woche mit. Über eine Schaltfläche auf www.wzv.de könnten die Haushaltsdaten schnell und unkompliziert erfasst werden. Dazu müssen die Eingeber den Reiter "Privatkunden" oder "Gewerbekunden" und das Feld "Haushaltsmeldung" suchen.

WZV hat Frist für Haushaltsabfrage verlängert

Auch die Frist habe der WZV verlängert. „Gern nehmen unsere Kolleginnen und Kollegen auch noch in den nächsten Wochen die Rückmeldungen entgegen“, sagt Pribik-Finnern.

Das Schreiben hatte anscheinend bei einigen Bürgern für Irritationen gesorgt, und damit Diskussionen während der WZV-Versammlung Ende Juni unter den Kommunen ausgelöst, die den WZV tragen.

Es sei „kryptisch“ gewesen, die Frist für die Beantwortung viel zu kurz, lautete unter anderem die Kritik. Henstedt-Ulzburgs Bürgermeisterin Ulrike Schmidt hatte der WZV-Verwaltung zudem vorgeworfen, mit dem Schreiben zu suggerieren, das neue Gebührenmodell sei längst beschlossen.

Streit um neues WZV-Gebührenmodell

Die Vertreter aus Henstedt-Ulzburg sind gegen das neue Modell, sie befürchten eine Mehrbelastung der Bürger in Mehrfamilienhäusern, vor allem stören sie sich an den Planungen, die kostenlose Strauchgut- und Sperrmüllabholung abzuschaffen.

„Die Verbandsversammlung hat im August 2021 beschlossen, das Gebührenmodell mit seinen Eckpunkten weiterzuentwickeln“, hatte WZV-Chef Peter Axmann entgegnet. Für die nun anstehende Gebührenkalkulation brauche es möglichst genaue Daten der Haushalte. Sonst müsste die Mindestmüllmenge auf Basis zehn Jahre alter Zensusdaten geschätzt werden.

Schon in der Versammlung hatte Abfallwirtschaftschefin Ceyda Oguz mitgeteilt: Grundsätzlich könnten diese Daten auch bis Ende des Jahres übermittelt werden.