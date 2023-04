﻿Hunde in schlechtem Zustand: Segeberger Behörden beschlagnahmen 17 Tiere aus Zucht

Bereits seit Mai 2021 haben Ordnungs- und Veterinäramt ein Auge auf die professionelle Hundezucht einer Familie aus dem Kreis Segeberg. Bemängelt wurde laut Behörden der Gesundheitszustand der Tiere. Nun wurden 17 Vierbeiner vom Amt abgeholt.

Kreis Segeberg. Wer sein Tier nicht korrekt behandelt, unterbringt und pflegt, kann in Deutschland Probleme mit dem Veterinäramt und dem Ordnungsamt bekommen. So ergeht es jetzt einer Familie aus dem Kreis Segeberg, die eine professionelle Hundezucht betreibt und in der Szene bekannt ist. 17 Hunde, davon vier Welpen, wurden durch das Amt Trave-Land als zuständige Behörde beschlagnahmt. Sie wurden, so Robert Tschuschke, Sprecher des Kreises Segeberg, auf Nachfrage unserer Redaktion, „anderweitig pfleglich untergebracht“.