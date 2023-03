﻿Segeberger Klinken sind babyfreundliche Geburtsklinik

Nur 100 Häuser in Deutschland tragen das Zertifikat „Babyfreundliche Geburtsklinik“ von Weltgesundheitsorganisation WHO und dem Kinderhilfswerk Unicef – in Bad Segeberg steht eines davon. Die Segeberger Kliniken wurden zum fünften Mal in Folge ausgezeichnet, weil zehn Schritte erfüllt werden.

Bad Segeberg. 669 Babys erblickten im vergangenen Jahr das Licht der Welt in den Segeberger Kliniken. Die Zahl der Entbindungen in Bad Segeberg ist in den ersten Monaten nach der Schließung der Geburtsstation in Henstedt-Ulzburg leicht steigend, teilte Lea Petzold von den Segeberger Kliniken mit. Da passt es, dass das Krankenhaus jetzt zum fünften Mal in Folge als „Babyfreundliche Geburtsklinik“ ausgezeichnet wurde. Nur 100 Klinken in Deutschland tragen dieses Prädikat einer weltweiten Initiative der Weltgesundheitsorganisation WHO und dem Kinderhilfswerk Unicef. Die WHO gibt zehn umfassende Schritte vor, die auf dem Weg zur zertifizierten Klinik erfüllt werden müssen.

Gutes Ergebnis für die Geburtshilfe der Segeberger Kliniken in zehn Kriterien

Für die Zertifizierung waren zwei unabhängige Prüferinnen vor Ort. Neben einer Begehung der Klinik wurden Interviews mit Frauen geführt, die zuvor in den Segeberger Kliniken entbunden hatten. Alle interviewten Mütter hätten sich gut betreut gefühlt. Besonders gelobt wurde laut Pressemitteilung der Klinken die individuelle, geduldige und sehr gute Begleitung und Beratung durch alle Teammitglieder sowohl vor als auch während der Geburt und des Aufenthaltes auf der Wochenstation. Durch diese Vorbereitung fühlten sich die Eltern gut gestärkt im Umgang mit ihren Neugeborenen für die Zeit nach der Entlassung aus der Klinik. Die Prüferinnen waren laut Abschlussbericht „beeindruckt von dem persönlichen Engagement des gesamten Teams und der sehr zugewandten Unterstützung der Familien bei der Umsetzung des Still- und Bindungsförderungskonzeptes“. Die gute Ergebnisqualität aller Komponenten führte letztlich zur erneuten Zertifizierung.

Stillcafé in den Segeberger Klinken für alle Fragen rund um das Thema Stillen

„Wir leben das Konzept ,Babyfreundlich’ seit Jahren, integrieren neue Erkenntnisse regelmäßig in unsere täglichen Arbeitsabläufe und stehen den Eltern, vor allem in der Anfangszeit, mit kompetenter Beratung zur Seite“, wird Dr. Christian Rybakowski, Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, in einer Pressemitteilung zitiert. Dazu zähle laut dem Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe auch die aktive Aufklärungsarbeit zum Thema Stillen. So biete die Klinik einmal wöchentlich ein sogenanntes Stillcafé an, um Müttern und Familien bei Fragen rund um die Stillzeit und die Ernährung ihres Neugeborenen, aber auch bei Alltagsproblemen mit Tipps zur Seite zu stehen.

„Wir sind stolz, uns weiterhin babyfreundliche Klinik nennen zu dürfen. Das verdanken wir dem Einsatz aller Kolleginnen und Kollegen, die sich für das Projekt eingesetzt haben und die, auch in Zeiten der Pandemie, die hohe Qualität in unserer Abteilung gewährleistet haben“, so der stolze Chefarzt.