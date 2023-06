﻿Wolfsmutter aus dem Segeberger Rudel hat schon Schafe gerissen

Kreis Segeberg. Die Nachricht, dass im Segeberger Forst ein Wolfsrudel nachgewiesen wurde, verblüfft die Landwirte im Kreis Segeberg und darüber hinaus – besorgt sie aber auch. Die Furcht, dass es nun vermehrt zu Rissen kommen könnte, ist nicht ganz unbegründet. Das Muttertier hat schon mindestens einmal Schafe getötet – auch das ist nachgewiesen.

Lennart Butz, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Segeberg, hatte am Mittwoch erst durch die Pressemitteilung des Kieler Umweltministeriums vom Wolfsnachwuchs erfahren. „Das hat mich überrascht“, erklärt Butz. Langfristig habe er damit gerechnet, „aber ich hatte gehofft, nicht jetzt schon und nicht im Kreis Segeberg“, gibt er zu.

Ende März wurde bei Rickling dieser weibliche Wolf von einem Auto erfasst und totgefahren. © Quelle: Wolfsmanagement LfU

Die Fähe mit der Kennung GW2656f scheint sich, so das Ministerium in einer Mitteilung, mit dem Wolfsrüden (GW2441m) aus dem Segeberger Forst zusammengetan zu haben. Der Rüde hatte seine Partnerin am 29. März bei einem Verkehrsunfall auf der B 205 bei Rickling verloren. „Monitoringarbeiten in diesem Raum zeigten jedoch schon bald, dass es zu einer neuen Paarbildung zwischen dem im Segeberger Forst weiterhin vorhandenen Rüden und einer Wölfin aus dem Bereich Kalübbe kommen könnte“, so das Ministerium.

Die Wölfin hat schon einmal Schafe getötet

Die Wölfin hat bereits „Erfahrung“ mit dem Riss von Schafen. Am 29. April hat GW2656f Schafe an den Klärteichen Bark-Bockhorn getötet. Das wurde nachgewiesen. Fünf Tiere hat Schäfer Florian Hoop aus Neversdorf verloren. Schon damals wurde über ein mögliches neues Wolfspaar im Segeberger Forst spekuliert, es habe sichtbare Spuren von zwei Wölfen gegeben, berichten Zeugen. Aber nur eines der toten Schafe wurde auf genetische Spuren untersucht.

Schäfer Florian Hoop ist übers Rudel nicht überrascht

Dass es nun mutmaßlich ein Rudel im Segeberger Forst gibt, habe er sich längst gedacht, sagt Hoop. „Die brauchen jetzt aber mehr zu fressen.“ Der Schäfer macht sich große Sorgen um seine Tiere. Bisher beweidete er mit den Schafen neun Klärteichanlagen. Schon dreimal wurden Tiere von Wölfen gerissen. Nun werde er sie erst einmal abziehen und auf einer Koppel bei Neversdorf halten, gesichert mit einem Elektrozaun, der wolfssicher sein soll. Sollte das nicht ausreichen, werde er die Schafhaltung wohl aufgeben, sagt Hoop.

Bauernverbandsgeschäftsführer Lennart Butz hofft dennoch, dass die Wolfsfamilie sich am reichhaltigen Nahrungsangebot an Wild im Segeberg Forst bedient – und die Nutztiere um den Wald herum in Ruhe lässt. Walter Mahnert, Leiter des Hochwildringes Segeberger Heide, bestätigt: „Es ist genug Wild da.“ Aber: „Wenn die einmal gemerkt haben, dass es leichter ist, eingezäunte Schafe zu reißen als hinter einem Reh im Wald herzujagen, dann beginnen die Probleme“, meint Lennart Butz.

Schäfer Florian Hoop mit den Überresten von vier gerissenen Schafen. Seine Herde wurde auf einer umzäunten Klärteichanlage in Bockhorn von Wölfen angegriffen. Fünf Tiere sind gestorben. © Quelle: Nadine Materne

Die Segeberger Landwirte hatten in den vergangenen Jahren immer wieder mit durchziehenden Wölfen zu tun, unter anderem auch in Schmalfeld wurden Herden vom Grauhund heimgesucht. „Das neue Rudel macht uns jetzt Sorgen“, gibt Butz offen zu. Der Bauernverband veranstaltet am kommenden Mittwoch, 7. Juni, ab 19 Uhr beim Landmaschinenhandel LVD Krone den regulären Klönabend für Bauern. Butz geht davon aus, dass der Wolf ein Gesprächsthema sein wird.

In Schmalfeld wurden vom Wolf vier Schafe von Landwirt Timo Schütt totgebissen und sechs verletzt. © Quelle: privat

Im Kreis Segeberg gibt es laut Bauernverband gut 100 Schafhalter, die in erster Linie unter Wolfsattacken auf ihre Schafe leiden könnten. Relativ selten reißen Wölfe Rinder oder Pferde. „Unter den Schafhaltern gärt es. Die haben Panik“, sagt Butz.

Er appelliert an Tierhalter, Risse zu melden. „Wir brauchen dringend ein Gesamtbild“, mahnt Butz. Zudem erinnert er die Landwirte daran, die geforderten wolfssicheren Zäune aufzustellen. Das sei keine gute Lösung, aber „besser als nichts“.

Lennart Butz, Geschäftsführer Bauernverband Segeberg, macht sich Sorgen um die Landwirte im Kreis Segeberg. © Quelle: privat

In Bark, wo die Tiere von Florian Hoop weideten, werden künftig keine Schafe mehr an den Klärteichen weiden. Stattdessen soll die Fläche gemulcht werden, so Bürgermeister Bastian Wortmeier. „Ich kann verstehen, dass er seine Schafe abzieht.“ In jedem Fall werde die Bewirtschaftung der Klärteiche teurer. Schäfer Hoop ist resigniert: „So ist das dann halt, wenn der Wolf wichtiger ist als Nutztiere.“

