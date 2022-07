﻿Selber Baum in Segeberg wie 2018: Wohl wieder Gift-Anschlag auf Rotmilan

Es scheint wieder loszugehen wie schon 2018: Zwei junge Rotmilane im Kreis Segeberg sind tot aufgefunden worden. Was auf eine Vergiftung der geschützten Tiere hindeutet, was an die frühere Todes-Serie erinnert, wen Tierschützer im Verdacht haben, was das Land sagt.

