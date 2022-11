﻿Diese Selbstbedienungsläden in Kreis Segeberg haben Tag und Nacht geöffnet

So bekommt das Einkaufen eine ganz neue Flexibilität. Verschiedene Selbstbedienungshütten in Kreis Segeberg öffnen für die Kunden rund um die Uhr ihre Türen. Wir waren vor Ort und haben herausgefunden, wo die Hütten stehen und was es dort zu kaufen gibt.

Kreis Segeberg. Flexibel Einkaufen zu jeder Uhrzeit – bei Tag und Nacht, werktags und an Sonn- und Feiertagen. Das ist in verschiedenen Selbstbedienungshütten in Kreis Segeberg möglich. Gemüse, Milch, Eier, Dekoartikel: All diese Dinge lassen sich in den Läden finden. Unabhängig von den gängigen Öffnungszeiten können die Kunden rund um die Uhr ohne angestelltes Personal ihre Ware auswählen und bezahlen. „Unsere Hütten sind so besonders, weil die Menschen vorbeikommen können, wann es für sie passt. Wenn am Sonntagmorgen jemand merkt, dass ein Geschenk für die Freundin fehlt, fahren sie schnell zu meiner Hütte und besorgen etwas“, sagt Jana Trottenburg vom Lädchen am Wald.