﻿Familie Hartwich aus Itzstedt und ihr besonderer Neujahrsgruß

Itzstedt. Es ist für viele Autofahrer am Anfang eines jeden neues Jahres nicht mehr wegzudenken: Am Ortseingang von Itzstedt aus Richtung Bad Segeberg steht immer ab dem Silvesterabend ein großes beleuchtetes Sektglas an der Straße. Im 23. Jahr schon wünscht auch jetzt wieder das Symbol „Prosit Neujahr“. Hans-Jürgen Hartwich und seine Frau Hildegard stecken hinter diesem beleuchteten Aufsteller.

„Mein Mann ist Elektromeister, Bastler und Tüftler“, erzählt Hildegard Hartwich. Seit über 40 Jahren ist das Paar selbstständig mit dem Elektrounternehmen. Der Jahrtausendwechsel von 1999 auf 2000 war für Hans-Jürgen Hartwich der Anlass, sich diese besondere Installation auszudenken. „Es gab damals ganz viele Sachen, um auf das neue Jahr hinzuweisen“, erinnert der 69-Jährige sich. „Ich habe mir dann auch etwas überlegt.“ Es sollte mal etwas ganz Neues sein, das für den Jahreswechsel stehe. Fertig war die Idee, ein Sektglas anzufertigen.

Elektromeister Hartwich hat das ganze Material zuhause gehabt

Das Material wie Lichtschlauch, Draht und elektrische Kabel hatte er als Elektromeister im Haus. Und so setzte er sich vier Stunden hin und hatte erst aus Metall die Umrisse des Sektglases gefertigt, dann zehn Meter Lichtschlauch per Kabelbinder befestigt und auch noch eine Lichterkette angebracht, die mit ihren blinkenden Lampen den prickelnden Sekt im Glas darstellt. Abends um acht habe er angefangen, pünktlich um Mitternacht war das Sektglas fertig und stand beleuchtet an der Straße.

Die Größe des Glases habe sich an der Länge des verarbeiteten Lichtschlauchs gerichtet. Und der ist zehn Meter lang. So kam das stattliche Objekt heraus. Verbaut wurden LED-Lichter, die energiesparend sind.

Am Ortseingang von Itzstedt steht das selbstgebaute Sektglas und wünscht den Passanten „Prost Neujahr“. Familie Hartwich stellt es immer am Silvesterabend auf. © Quelle: privat

Etwa eine Woche bleibt das hübsche Neujahrszeichen an der Straße stehen, etliche tausend Autofahrer kommen daran vorbei. „Wir hatten schon Kunden, die sagten: Der Elektriker wohnt da, wo immer das Sektglas steht“, freut Hildegard Hartwich sich. Sie hatte ihrem Mann nahe gelegt, auf die Lichtinstallation zu verzichten. Allerdings wurde Familie Hartwich schon oft auf die Aktion angesprochen. „Das stellen Sie doch wieder auf, oder?“, laute eine oft gestellte Frage.

Dankeschön-Brief an dem Itzstedter Neujahrsgruß befestigt

Sogar ein kleiner Brief wurde bereits am Lichtobjekt befestigt mit einem Dankeschön und der Bitte, weiter an der Tradition festzuhalten. Das freut das Ehepaar aus Itzstedt natürlich besonders. „Man sieht unser Sektglas schon, wenn man vom Berg runter ins Dorf fährt“, sagt der Erbauer. Wenn es Zeit ist, kommt das Sektglas wieder auf den Dachboden des Einfamilienhauses an der Segeberger Straße und bleibt dort, bis es wieder auf den Jahreswechsel zu geht. Einmal hatten Unbekannte versucht, es mit Böllern zu demolieren, aber auch das hat das beleuchtete Objekt überstanden. „Das war nicht so schlimm“, erinnert sich Elektromeister Hartwich.

Am Silvesterabend, als es schummrig wurde, haben er und seine Frau den Neujahrsgruß aufgestellt. „Das ist mittlerweile eine Tradition bei uns.“ Danach feierten sie in aller Ruhe zuhause. Was Hans-Jürgen und Hildegard Hartwich sich für das neue Jahr wünschen? „Wir nehmen uns nie etwas vor, wir wollen nur anständige Menschen bleiben“, sagt Hildegard Hartwich. Ein friedvolles Jahr, das wünsche sie sich dann doch.