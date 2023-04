﻿Zufällige Sichtung: Läuft hier ein Wolf direkt vor Schmalensee?

Ein grau-braunes Tier, das aussieht wie ein Wolf oder ein Hund, kreuzte am Ostermontag den Weg von Christian Detlof. Kurz vor dem Ortsschild von Schmalensee gelangen ihm einige seltene Aufnahmen. Nun begutachten Experten die Fotos. Ist so dicht vor der Ortschaft ein Wolf unterwegs?

Schmalensee. So ein Fotografenglück hat man selten: Christian Detlof aus Schmalensee ist am Ostermontag gegen 17 Uhr eine ungewöhnliche Aufnahme gelungen. Er war zu dieser Zeit mit seinem Fotoapparat unterwegs, um Wildtiere aufzunehmen, wie er gegenüber KN-online berichtet. Gerade hatte Detlof am Sportlerheim ein Reh entdeckt – als er im Augenwinkel etwas Großes mit Fell wahrnahm: Über einen Acker an der Tarbeker Straße lief schnell ein Tier mit grau-braunem Pelz, rannte durch den Knick an der Straße und zeigte sich ihm kurz.

Wie aus einem Reflex heraus habe der Schmalenseer mit seiner Kamera draufgehalten. Es gelangen in der kurzen Zeit mehrere gestochen scharfe Aufnahmen. Er sei, so Detlof, etwa 40 Meter entfernt von dem Tier gewesen. Vom Ortsschild Schmalensee sei die Entfernung des Tieres gut 50 Meter gewesen.

Der Vierbeiner rannte demnach über die Straße und nutzte ein Heckloch, um auf den nächsten Acker zu gelangen. Dort verlor Detlof ihn aus den Augen. „Das Tier wirkte sehr groß und stämmig.“

Verblüfft sei er gewesen, erzählt der Schmalenseer. Christian Detlof zeigte die Aufnahmen befreundeten Jägern und Familienangehörigen. „Ich habe meine Mutter erst mal gefragt, ob hier in der Nachbarschaft jemand so einen Hund hat“, erzählt Detlof. Die sah die Fotos – und sei sich gleich sicher gewesen, dass es sich um einen wildlebenden Wolf handele.

Sehr schnell unterwegs war das Tier, das Christian Detlof aus Schmalensee am Montag vor die Linse bekam. Es gelangen dennoch einige Aufnahmen. © Quelle: Christian Detlof

Der Mann aus Schmalensee informierte am Dienstag die Wolfsbetreuer des Landes. Auch das zuständige Landesamt für Umwelt erhielt die Nachricht von der Sichtung. Die Fachleute zeigten sich begeistert von den Fotos. Allerdings, so eine Mitarbeiterin des LFU, müsse man „die Bewertung der TU Dresden abwarten“, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Profis dort würden die Aufnahmen prüfen.

Ein trauriger Fund: Es ist noch unklar, wer die tote Wölfin ist, die Ende März bei Rickling totgefahren wurde. Der Kadaver wird untersucht. © Quelle: Wolfsmanagement LfU

Noch unklar ist indes, um welches Tier es sich bei der toten Wölfin handelt, die Ende März im Bereich Rickling von einem Auto erfasst und getötet worden war. Das Ergebnis der DNA-Probe steht noch aus. Das teilt das Landesamt für Umwelt mit.

Im Segeberger Forst jedoch ist ein Wolfspaar nachgewiesen, im Bereich Plön hält sich ein weiterer Wolf auf. Das Paar soll vor wenigen Tagen erst in Bark gesichtet worden sein. Wenn es sich bei dem Tier in Schmalensee um den Wolf aus der Region Plön handeln, bleibt die Frage, wer die tote Wölfin ist.