﻿Seniorenwoche in Bad Segeberg mit Information und Unterhaltung

Eine der so genannten vulnerablen – also am meisten gefährdeten – Gruppen während der Pandemie waren die älteren Menschen. Für sie ging das Angebot an Veranstaltungen lange auf nahezu null zurück. Der Seniorenbeirat der Stadt Bad Segeberg erklärt nun den Neustart.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket