﻿Serientäter geht mit Machete auf Raubzug: So hoch ist die Strafe

Bad Bramstedt. 34 Eintragungen im Vorstrafenregister – bei dieser Vergangenheit konnte sich der Serientäter aus Bad Bramstedt wenig Hoffnungen auf ein mildes Urteil machen. Am Donnerstag verurteilte das Kieler Landgericht den Angeklagten (58) wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung zu vier Jahren Freiheitsstrafe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

228 Euro hatte der geständige Täter bei seinem morgendlichen Überfall am 14. Januar mit einer Machete auf ein Bekleidungsgeschäft im Zentrum von Bad Bramstedt erbeutet. 60 Zentimeter maß die schwarze Klinge der Tatwaffe.

„Gruselig“ fand eine erst seit wenigen Tagen beschäftigte Mitarbeiterin den martialischen Auftritt des ausgezehrt wirkenden Mannes, der mit der Waffe vor ihrer Brust herumfuchtelte und Geld forderte. Nach dem Überfall konnte sie nicht mehr allein im Laden arbeiten und leidet laut Urteil immer noch unter Angstattacken und Schlaflosigkeit.

Bad Bramstedt: Täter mit Machete kam aus dem Gebüsch

Im Prozess brauchten beide Zeuginnen nicht auszusagen. Durch sein rückhaltloses Geständnis ersparte der auffallend blasse Drogenabhängige den Verkäuferinnen die erneute Konfrontation vor Gericht. Ihre polizeilichen Aussagen wurden verlesen. Demnach hatte er sich vor Betreten des Ladens in einem Gebüsch versteckt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Angeklagte habe mit dem Einsatz der Waffe ein schweres Verbrechen begangen, warf ihm der Vorsitzende der 10. Strafkammer, Ralph Jacobsen, in der Urteilsbegründung vor. Noch höher wäre die Strafe ausgefallen, wenn die psychiatrische Sachverständige dem Drogenabhängigen nicht eine erhebliche Einschränkung seiner Steuerungsfähigkeit bescheinigt hätte.

Wenn Betäubungsmittel ins Spiel kämen, neige der Angeklagte zu Straftaten, erklärte die Gutachterin. Wegen seines Hangs zu Suchtmitteln aller Art seien Rückfälle mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Normalerweise wäre der 58-Jährige damit ein Kandidat für eine Langzeittherapie.

Mit dem Raubüberfall wollte der Täter angeblich zurück in den Knast

Eine Unterbringung in einer geschlossenen Entziehungsanstalt schloss das Gericht jedoch mangels Erfolgsaussichten aus: Der Angeklagte hatte zuvor deutlich seinen Widerwillen gegen jede Form von Therapie bekundet. Mehr als die Hälfte seines Lebens saß der in Heimen aufgewachsene Mann nach eigenen Angaben im Knast.

Dennoch war es ihm gelungen, sich nach seiner letzten Entlassung 2017 weitgehend straffrei zu halten. Der Alltag in schmutzigen Notunterkünften und chaotischen Wohngemeinschaften habe ihm auf Dauer jedoch so zugesetzt, dass er am Ende lieber freiwillig wieder ins Gefängnis zurückwollte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Täter entschuldigt sich bei den Opfern

Ihm sei es bei der Tat gar nicht ums Geld gegangen, behauptete der Angeklagte. Er habe sich vor allem nach einem geregelten Leben hinter Gittern gesehnt. Mit seiner Darstellung des Raubüberfalls als Hilferuf konnte er auch seine Verteidigerin Emily Henriette Imbusch nicht überzeugen. Ihr Mandant habe wohl versucht, die Tat im Nachhinein menschlicher wirken zu lassen, sagte sie.

Gleichzeitig betonte die Anwältin in ihrem Plädoyer, der Angeklagte habe sich bei den Opfern seines Überfalls in Bad Bramstedt schriftlich entschuldigt – in unterschiedlich formulierten Schreiben. Die Tat tue ihm wirklich leid. Die Verteidigerin forderte zwei Jahre und zehn Monate Freiheitsstrafe.

Lesen Sie auch

Die Staatsanwältin hatte zuvor vier Jahre und zwei Monate beantragt. Mehrfach hatte der Angeklagte seine Reumütigkeit erklärt. „Ich kann mich nur nochmal entschuldigen für den ganzen Scheiß“, gab er dem Gericht vor der Beratungspause zur Urteilsfindung mit auf den Weg.

KN