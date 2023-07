﻿Musikfest auf dem Gut Stockseehof ist mehr als ein Konzertgenuss

Stocksee. Wer zum Musikfest auf den Gut Stockseehof kommt, der will mehr erleben, als puren Konzertgenuss. Und so war es auch am Sonnabend. Auf dem ganzen Gelände des Gutshofes in Stocksee suchten die Besucherinnen und Besucher sich ein Plätzchen, um alleine, als Paar oder in der großen Runde die Picknickdecken auszubreiten, Klappstühle und Tischchen aufzustellen und den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen. Musikfest auf dem Land bedeutet eben auch, es sich im Grünen gemütlich machen.

Auch für die Angestellten des Gutes Stocksee ist das Musikfest im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals etwas Besonderes. Das erzählt Angelika Micheel. Sie sitzt an der Kasse des Kuchenverkaufsstandes und hat sehr gut zu tun. Vor allem in den Konzertpausen bildeten sich lange Schlangen an den Ständen. Die selbst gemachte Himbeertorte ist für viele Besucherinnen und Besucher ein „Muss“.

Himbeertorte ist beim SHMF-Picknickkonzert in Stocksee „Muss“

„Unser ganzes Kühlhaus ist voller Torten“, sagt Angelika Micheel in einer kurzen Verschnaufpause. Alle Torten werden von der Gutsbäckerin frisch zubereitet. Sie ist pausenlos, auch während der Konzerte, damit beschäftigt. „Die Früchte werden auf unseren Feldern gepflückt, in der Küche eingekocht und dann in Kuchen und Torten verarbeitet“, erzählt Angelika Micheel, die seit 30 Jahren auf dem Gut Stockseehof arbeitet. Das Rezept der legendären Himbeertorte – natürlich in Landfrauentradition im anständig großen Tortenstück verkauft – ist über all die Jahre dasselbe.

„Das Musikfest ist für uns immer etwas Besonderes“, sagt die Gutsangestellte. Die gute Stimmung, alle Besucherinnen und Besucher seien fröhlich, „das hat doch was“, sagt Micheel. Vor allem findet sie es toll, dass die Konzerte per Lautsprecher aufs Gelände übertragen werden. So können Besucher entspannt auf der Wiese an den Teichen sitzen und den Künstlerinnen und Künstlern zuhören.

SHMF: Viele Stammbesucher beim Musikfest auf dem Land in Stocksee

So wie Ute Schöttler und Henk Cijsouw aus Henstedt-Ulzburg und ihre Freunde Frauke und Jürgen Kettenbeil aus Kisdorf. Vor dem ersten Konzert des Tages mit dem Duo Tante Friedl saßen die vier Segeberger auf ihren Picknickdecken und genossen den Augenblick und den kaltgestellten Sekt. „Wir sind zum zweiten Mal hier auf dem Musikfest“, berichten die Besucher. Sie schauen gerne bei den SHMF-Konzerten vorbei und besuchen dann auch andere Güter. „Das Ambiente hier ist toll“, lobt Ute Schöttler.

Seit 20 Jahren schon sind die Ehepaare Kolberg (aus Laboe), Malchau (Schönberg) und Bangert (Bad Oldesloe) im Sommer zusammen auf dem Konzerttag auf Gut Stockseehof. Wie es sich für ein Gut gehört, stand ein silberner Kerzenleuchter auf dem mitgebrachten Campingtisch der Freunde. Das Musikfest sei immer sehr gut organisiert, das Team des Gutes immer freundlich und man für schlechtes Wetter natürlich mit Regenklamotten gut vorbereitet. „Wir sind seit 11 Uhr hier und bleiben bis zum Regen am Abend“, sagen die sechs Konzertbesucher und lachen.

Gut Stockseehof eines von vielen Gütern in Schleswig-Holstein

„In Schleswig-Holstein gibt es viele schöne Güter, aber der Stockseehof gehört zu den besonders Schönen“, findet Mutter Heidi aus Wentorf, die mit ihrer Tochter Jana aus Göttingen angereist war. „Vorher waren wir noch Baden, jetzt hier beim Konzert“, berichten die beiden Frauen. Zwar war Heidi bereits zum Weihnachtsmarkt auf dem Stockseehof, „aber da sieht man von dem Gelände gar nicht so viel wie heute“.

Das Schleswig-Holstein Musik Festival hat im Kreis Segeberg noch drei Picknickkonzerte. Am Sonntag, 16. Juli, auf Gut Stockseehof sowie am 29. und 30. Juli auf Gut Pronstorf.

