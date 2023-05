﻿Bad Segeberg ist auf den Beinen beim Frühlingsfest

Verkaufsoffener Sonntag

Musik, Essen, viele Aktionen und offene Geschäfte lockten am Sonntag die Menschen in die Innenstadt von Bad Segeberg. Sogar das Wetter spielte endlich mit. Das war los beim Frühlingsfest in Bad Segeberg.

