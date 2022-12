Silvester 2022: Polizei verstärkt Präsenz und hofft auf rücksichtsvolles Feiern

Dieses Jahr dürfte zu Silvester wieder mehr gefeiert und geböllert werden. Die Polizei erhöht deshalb zum Jahreswechsel 2022/23 in Schleswig-Holstein ihre Präsenz und hofft auf Rücksichtnahme beim Feiern.

Silvester in Kiel – ein nicht ganz normaler Arbeitstag für die Polizei in Schleswig-Holstein.

Kiel. Dieses Jahr kann zu Silvester wieder ohne Auflagen und Einschränkungen gefeiert werden: Darauf stellt sich auch die Polizei Schleswig-Holstein ein. Sie verstärkt zum Jahreswechsel 2022/23 die Präsenz.

Die Landespolizei geht zu Silvester und dem Jahreswechsel von einem stark erhöhten Einsatzaufkommen gegenüber anderen Nächten aus. Unter anderem, weil es wieder Silvesterpartys in Kiel und Schleswig-Holstein gibt, das Böllern wieder erlaubt ist, Alkohol fließen dürfte und auch im öffentlichen Raum gefeiert werden kann.

Aufgrund der ohnehin umfassenden und vielfältigen Belastung der Einsatzkräfte appelliert die Landespolizei und Landeskriminalamt, verantwortungsvoll Silvester zu feiern. Auseinandersetzungen und Störungen nach Alkoholkonsum sowie Gefahren durch unachtsamen Umgang mit Pyrotechnik können vermieden werden.

Abbrennen von Feuerwerk in Schleswig-Holstein: Regeln beachten

Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner sollen berücksichtigen, dass das Zünden von Feuerwerk in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen generell verboten ist. Gleiches gilt für besonders geschützte und brandgefährdete Bauwerke wie zum Beispiel Reetdachhäuser. Wo in Schleswig-Holstein das Böllern verboten ist, erfahren Sie in unserer ausführlichen Übersicht für alle Kreise und kreisfreien Städte.

„Rücksicht und Respekt sind wesentliche Bausteine, die jeder dazu beitragen kann, dass es ein würdiger und friedlicher Jahreswechsel wird“, so die Polizei. Und weiter: „Insbesondere beim Abbrennen von Feuerwerk sollte niemand versuchen, in den letzten zwei Jahren vermeintlich Versäumtes nun in einer Nacht nachzuholen.“ Leichtsinn könne lebensgefährlich sein. Deshalb sei ein richtiger Umgang mit Feuerwerksartikeln besonders wichtig.