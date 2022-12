﻿Endlich wieder Feuerwerk – Große Vorfreude auf Silvester in Bad Segeberg

Endlich wieder Silvester mit richtigem Feuerwerk, darauf freuen sich viele Segeberger. Seit Donnerstag läuft der Verkauf für Pyrotechnik im Handel. Zwei Jahre lang waren Böller und Co. zu Silvester verboten gewesen. Nun schlagen einige Fans von Feuerwerk in diesem Jahr richtig zu.

Bad Segeberg. Echte Feuerwerksfreunde waren zeitig unterwegs zum Verkaufsstart von Pyrotechnik für Silvester am Donnerstag. Noch vor 9 Uhr waren Danjel Sloma und Tanja Hinzmann auf den Beinen, um sich die besten Angebote in Bad Segeberg zu sichern. "Und wir haben gerade so gefunden, was wir wollten", berichtet Sloma beim Stöbern in der Feuerwerksauswahl bei Famila. Etwas zum Staunen suchen sie. "Einfach nur Peng, Peng ist ja nicht sinnvoll."

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist bereits der vierte oder fünfte Laden, in dem die beiden einkaufen. In einigen Geschäften sei die Auswahl schon am Vormittag sehr ausgesucht gewesen. Nach zwei Jahren ohne legalen Feuerwerksverkauf sind offenbar viele Menschen bereit, mehr Geld in Silvesterknaller zu investieren., auch Sloma und Hinzmann: „Wir haben den ganzen Kofferraum voller Feuerwerk.“

Silvester: Verkaufsstart für Feuerwerk in Bad Segeberg

„Die Leute kaufen deutlich mehr“, sagt Marion Krüger beim Feuerwerkskauf mit ihrem Mann Florian. In einem Discounter zuvor sei bereits am Donnerstagvormittag Vieles vergriffen gewesen. Auch sie gebe mehr Geld aus in diesem Jahr. Ein paar Batterien für ein schönes Feuerwerk, die beiden Teenager der Familie wollen mehrere kleinere Dinge zum Anzünden und Kinderfeuerwerk für den 4-Jährigen landen im Einkaufswagen. „100 Euro etwa geben wir aus, das ist schon viel“, sagt Krüger.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Knallen an Silvester ist schon wichtig“, finden Lea und Fynn Hallbauer. Trotzdem versuchen die beiden sich zu beschränken. „Ich suche meist eine Tüte, in der von allem etwas drin ist“, sagt Lea Hallbauer. Ein paar Raketen, ein paar Bienen und Leuchtstäbe. „Genug für 15 Minuten Spaß, dann reicht es aber auch.“

Lesen Sie auch

„Ich erfreue mich an den Raketen am Himmel“, sagt Janet Branig aus Bad Segeberg. Nur wegen der Kinder sei sie in der Feuerwerksabteilung bei Famila. Im Einkaufswagen sitzen Silas (5) und Emylia (3) und freuen sich über ihr Tischfeuerwerk.

Zwei Jahre ohne Feuerwerk: Große Vorfreude auf Silvester

„Hier sind die Wunschraketen“, ruft Dennis Krull aus Blunk seinen Begleitern zu. Die haben noch gefehlt für das perfekte Silvester. „Ein paar Raketen steigen lassen, das gehört einfach dazu.“ Und die Wunschraketen seien Tradition. Dazu ein paar Böller, das reiche aus. Auch nach zwei Jahren Feuerwerkszwangspause. „Wir freuen uns mehr auf Silvester, aber wir kaufen nicht mehr“, ergänzt Louis von Pein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

China-Böller auf Vorrat kaufen dagegen Jannes Lempfer und Joschua Gruhn. „Das waren ruhige Jahre“, sagen sie mit Rückblick an die vergangen Silvester. Die Knallerei hätten sie doch vermisst. In diesem Jahr soll es wieder laut werden. Einige Böller wollen sie aber aufbewahren – man wisse ja nie, ob es nicht doch noch einmal zu einem Verkaufsverbot kommt.

Eine Mitarbeiterin legt permanent Feuerwerksartikel nach bei Famila an diesem Tag. Dass die Kunden besonders viel Feuerwerk einkaufen würden, stellt sie aber nicht fest: „Das war schon mal heftiger“, meint die Frau. Das Lager mit Feuerwerksartikeln sei noch gut gefüllt für die nächsten Verkaufstage bis Silvester.

Viele Segeberger geben 2022 mehr Geld für Silvesterfeuerwerk aus

Sehr ruhig verläuft der Verkaufsstart bei Edeka Kost und Herber in Bad Segeberg am Donnerstagvormittag. Anja Haak ist hier noch auf der Suche nach einigen Kanonenschlägen. Mit ihrem Sohn sei sie schon in mehreren Geschäften gewesen. Raketen und mehrere Feuerwerksbatterien haben sie bereits gekauft. „Wir geben tatsächlich etwa das Doppelte aus“, sagt sie. Endlich wieder richtig knallen, darauf freue sie sich.

Vicky und Sevin aus Bad Segeberg suchen nur noch einige Kleinigkeiten. „Das ist schon der fünfte Laden für uns“, sagen sie. In manchen Discountern seien die Regale schon leer. „Wir waren richtig erschrocken.“ Nach zwei Jahren ohne Feuerwerk wollen sie es dieses Mal richtig krachen lassen. „Es gehört einfach dazu, dass man 0 Uhr vor die Tür geht und beim Knallen die Nachbarn trifft“, meint Vicky. Das sei in den letzten Jahren zu kurz gekommen. Den Spaß an Silvester lassen sich die beiden einiges kosten, fast 300 Euro investieren sie in Feuerwerk. Das ist es ihnen wert: „Silvester ist ja nur einmal im Jahr.“