﻿Silvester-Unfall vor einem Jahr in Großenaspe: Die Seele leidet noch immer

Großenaspe. Für Frederic und Anne hatten sich alle guten Neujahrswünsche 2022 schon zehn Minuten nach Mitternacht erledigt. Gemeinsam mit einigen Freunden hatte das Paar eine Silvester-Party am Raiffeisenplatz verlassen, um von der Straße aus den bunten Himmel an der Kreuzung Kirchstraße zu beobachten. Plötzlich traf eine gezündete Silvesterrakete die beiden ins Gesicht. Ein Rettungswagen brachte Frederic mit einem doppelten Oberkieferbruch in die Chirurgie der Uni-Klinik nach Kiel, seine Freundin Anne wurde nach Lübeck zu den Spezialisten für Brandverletzte gefahren. Ein Jahr nach dem Unglück erzählen sie ihre Geschichte.

Wie konnte der Unfall bloß passieren? An der schnellen Antwort von Frederic wird klar, wie viele Gedanken er sich über das Geschehen gemacht haben muss. „Eine leere Sektflasche, eine große Rakete, es war windig“, zählt er auf. Zudem stand die Flasche kippelig in der Regenrinne. „Da hat jemand einfach nicht nachgedacht“, fasst der 26-Jährige zusammen.

Rakete schoss Frederic ins Gesicht

Auch wenn ihm „ein, zwei Sekunden“ fehlen, erklärt sich Frederic den Ablauf anhand der Verletzungen so: Die gezündete Rakete kippte mit dem Gefäß um, schoss waagerecht los, gewann an Höhe, traf zunächst sein Gesicht, nach dem Aufprall explodierte sie anschließend in Höhe des Kopfes seiner Freundin.

„Ich konnte mich noch etwas nach rechts wegdrehen“, berichtet Anne, heute 18 Jahre alt. Ihre langen Haare und ein hoher Jackenkragen schützten möglicherweise ihr Gesicht, trotzdem wurden bei ihr Verbrennungen zweiten und dritten Grades diagnostiziert; Wimpern und Augenbrauen waren verbrannt. Wie schwer sie verletzt war, wurde ihr aber erst klar, als der Rettungswagen für Frederic eintraf. „Es war dunkel und im Schock habe ich meine Verletzungen erst bemerkt, als mich die Notärztin untersuchte“, berichtet die Schülerin.

Der Feuerwehrmann brauchte selbst Hilfe

Auch Frederic hatte zunächst keine Schmerzen, aber sein Mund sei voller Flüssigkeit gewesen – es war sein eigenes Blut. Nun brauchte er, der Feuerwehrmann, selbst Hilfe. Es ist ihm ein Anliegen, den Ersthelfern zu danken, die in dieser Situation engagiert und kenntnisreich reagiert haben. Aber auch das konnte nicht verhindern, dass sein linkes Auge komplett zuschwoll. Über seine schiefe Nase habe er mit den Freunden zunächst noch gelacht und versucht, sie selbst wieder zu richten. Im Krankenhaus stellte sich aber heraus, dass aufgrund des beidseitigen Oberkieferbruchs das Gesicht betroffen war, nicht die Nase.

Annes Verletzungen waren zwar akut, aber die Schülerin sprach sehr gut auf die Behandlung der Brandwunden an: Die Verbrennungen dritten Grades unter dem Kinn sind heute kaum mehr als eine Schattierung. Aber während der Genesungsphase erinnerte sie jeder Blick in den Spiegel an das Geschehen, genauso wie jeder Blick in das Gesicht ihres Freundes.

Frederics Heilung war langwieriger. Jeweils zwei Platten in jeder Gesichtshälfte fixierten monatelang sein Gesicht. Dann folgte im Sommer eine zweite Operation zur sogenannten Materialentfernung. Bei jedem Schluck aus der Schnabeltasse war das Unglück vom Silvesterabend wieder präsent. Der Soldat musste einen geplanten Fortbildungslehrgang um elf Monate verschieben. „Ich habe viel Zeit verloren, 2023 will ich aber wieder durchstarten“, sagt er. Immerhin: Das Jahr 2022 habe sich doch besser entwickelt, als es begann. „Wir hatten trotz allem Riesenglück“, darin sind sich die beiden einig.

Werden beim Feuerwerk unliebsame Erinnerungen wach?

Der kommenden Silvesterfeier schauen Anne und Frederic unterschiedlich entgegen: Das Paar wird wieder mit demselben Freundeskreis feiern. Anne hat für sich schon entschieden, dass sie um Mitternacht nicht vor die Tür gehen wird. Frederic will den Abend dagegen auf sich zukommen lassen. „Silvester war immer mein Lieblingstag. Ich liebe es, wenn es knallt und blitzt, das war schon als Kind so, und auch jetzt als Soldat und Feuerwehrmann.“ Er weiß aber, dass Geräusche, Licht-Effekte oder Gerüche, zum Beispiel von verbranntem Haar, unliebsame Erinnerungen hervorbringen könnten.

Bleibt noch die Frage nach der Schuld, die Frage nach demjenigen, der für die fahrlässige Körperverletzung verantwortlich ist. Im Dunkeln der Straße hatte ein Unbekannter sich bei Frederic entschuldigt, sich dann aber entfernt. Die Polizei Boostedt startete deswegen noch im Februar einen Zeugenaufruf. Ohne Erfolg. „Am Anfang hätte es bei der Verarbeitung sehr geholfen, zu wissen, wer es war“, sagt Frederic, „dies ist jetzt nicht mehr so wichtig“. Und zwischen den Zeilen klingt dabei durch, dass sie das so für sich beschlossen haben, um Frieden zu finden.