﻿Silvesterlauf in Henstedt-Ulzburg mit Schneefrau, Darth Vader und Co.

Bürgervorsteherin will zur Kommunalwahl in Bad Bramstedt wieder antreten

Die eine will bleiben, der andere gehen – in der Ortspolitik von Bad Bramstedt kündigt mit der Kommunalwahl 2023 ein Wandel an. Bürgervorsteherin Annegret Mißfeldt hat angekündigt, noch einmal anzutreten. Dagegen will der stellvertretende Bürgermeister Arnold Helmcke mit 81 Jahren aufhören.