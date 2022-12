﻿Silvester in Kreis Segeberg: Hier wird ins neue Jahr gefeiert

Kreis Segeberg. In rund zwei Wochen klirren um Mitternacht wieder die Sektgläser, wenn Freunde und Bekannte auf das neue Jahr anstoßen. Der Jahreswechsel rückt näher und damit auch die Frage „Wie feiere ich Silvester?“. Für alle noch Unentschlossenen haben wir unterschiedliche Veranstaltungen in Kreis Segeberg herausgesucht, die noch freie Plätze haben. Von der Silvesterparty über die Kabarett-Show bis zum Fünf-Gänge-Menü – das Angebot ist vielfältig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für viele Gaststätten ist 2022 ein schwieriges Jahr gewesen: Auf die Corona-Krise folgten steigende Lebensmittel- und Energiepreise. „Unsere Gäste waren in diesem Jahr leider weiterhin zurückhaltend, insbesondere nachdem die Energiepreise explodiert sind“, erzählt Gastronomin Wasko vom Tanzhasen in Hasenmoor.

Zu Beginn des Jahres hätten sie sich das ganz anders vorgestellt. Nun würde das Restaurant alle Hoffnungen auf das Silvestergeschäft setzen. „Wir erhoffen uns viel von der Silvesterparty, vor der Pandemie war das immer ein riesiger Erfolg.“ Bisher gäbe es zwar weniger Anmeldungen als in den Vorjahren, aber das könne sich ja noch ändern. Auch andere Gastronomiebetriebe haben den Silvesterbetrieb wieder aufgenommen. Eine Übersicht über die Veranstaltungen in Kreis Segeberg.

Silvesterball im Magarethenhoff in Kisdorf

Im Magarethenhoff in Kisdorf steigt eine große „All inclusive“-Silvesterparty. Um 19 Uhr startet der Abend mit einem großen Buffet, später legt Discjockey Thorsten Kalweit auf. Neben Softgetränken schenken die Gastronomen auch ohne weitere Kosten Bier, Wein und Sekt aus. Um Mitternacht gibt es als kleine Stärkung frische Berliner.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mottoparty „Wilder Westen“ in Wakendorf II

Auch die Landjugend Wakendorf II veranstaltet in diesem Jahr eine Silvesterparty – unter dem Motto „Wilder Westen“. Im Kulturzentrum Wakendorf II geht es um 19 Uhr mit einem gemeinsamen Essen los. Auf der Speisekarte stehen Burgunderbraten, Kartoffelgratin und weitere Leckereien. Wer auf das Essen verzichten möchte, kann auch erst zum Beginn der Party um 21 Uhr kommen. Am 16. und 17. Dezember verkaufen die Veranstalter die Eintrittskarten in dem Landjugendraum in Wakendorf II

Party und griechisches Buffet im Lazos Eventcenter Kaltenkirchen

Nach zwei Jahren Corona-Pause lädt das Lazos Eventcenter Kaltenkirchen wieder zu einer Silvesterparty mit griechischem Buffet und DJ ein. Zusätzlich zum Essen bieten die Gastgeber unterschiedliche alkoholische und nicht alkoholische Getränke an. Der Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr, um Mitternacht feiern die Gäste das neue Jahr mit Berlinern und Sekt. Alle Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in dem Restaurant Zeus, Am Markt 11 in Kaltenkirchen.

Silvester 2022: Gastronomische Angebote in Kreis Segeberg

In Norderstedt serviert das Team des Restaurants Hellas seinen Silvestergästen von 19 bis 22.30 Uhr ein großes Buffet mit Vorspeisen, Hauptgerichten und einer Dessertauswahl. Zum Anstoßen folgt um Mitternacht noch ein Glas Sekt. Bis um 2 Uhr morgens können die Teilnehmenden bei Musik, Tanz und ausgewählten Snacks weiterfeiern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Florian Ritzki in Bad Segeberg empfängt die Besucher seines Restaurants am Silvesterabend mit Champagner und einem Fünf-Gänge-Menü. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Es sind nur noch wenige Plätze frei.

Lesen Sie auch

Ab 19 Uhr erwartet der Tanzhase in Hasenmoor die ersten Silvestergäste. Pünktlich um 19.30 Uhr wird das Buffet eröffnet. Highlight ist ein großes Feuerwerk um Mitternacht. Wer danach wieder hungrig ist, darf bei den klassischen Berlinern oder Curry Wurst und Pommes zugreifen und anschließend bis in die Morgenstunden feiern.

Satirische und musikalische Reise durch das Jahr 2022

Vor der Silvesterfeier blicken viele Menschen gerne auf das vorige Jahr zurück. Deshalb nimmt das Kulturwerk am See in Norderstedt einen kulturellen Jahresrückblick auf sein Programm. Unter dem Motto „Logbuch 2022“ führen die Kabarettisten von Wagners Salonquartett und Ingo Börcher am 31. Dezember um 18 Uhr durch die vergangenen 365 Tage. Die Zuschauer können sich auf Witz, Satire und musikalische Begleitung freuen.