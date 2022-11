﻿So arbeiten die zwei Streetworkerinnen in Kaltenkirchen

Zwei Streetworkerinnen kümmern sich seit September letzten Jahres in Kaltenkirchen um die aufsuchende Jugendarbeit. Ihr Klientel sind häufig problembelastete junge Menschen, die sich im öffentlichen Raum aufhalten. Wie die zwei Frauen arbeiten, was sie bewegt und welche Erfolge sie bereits verbuchen können.

Kaltenkirchen. Seit etwas mehr als einem Jahr sind in Kaltenkirchen zwei Streetworkerinnen unterwegs. Die beiden Erzieherinnen Tatjana Storm und Michele Potschkat teilen sich eine volle Stelle, arbeiten also jeweils 20 Stunden pro Woche in der aufsuchenden Jugendarbeit. Die andere Hälfte ihrer Arbeitszeit gehört den Aufgaben in ihren bisherigen Jobs: Storm arbeitet seit 13 Jahren im Jugendhaus der Tausendfüßler Stiftung als Erzieherin, Potschkat macht beim Verein Regenbogen kriminalpräventive Jugendarbeit. Seit September 2021 sind sie nun zusätzlich auf den Straßen Kaltenkirchens unterwegs. Ihre gemeinsame Streetworkstelle ist vorerst bis Ende 2024 befristet.