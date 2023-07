﻿Kaltenkirchen: Leben, Lieben und Streiten in der Lebenshilfe-WG

Kaltenkirchen. Der große runde Tisch in der Küche ist der Mittelpunkt der Achter-WG der Lebenshilfe Kaltenkirchen. Hier treffen sich Lea Maguhn, Yasemin Weber, Jan Rudolph, Carolin Ehrke, René Selent, Stefan Pohlmann, Lillian Rother und Maren Bellmann jeden Tag spätestens zum gemeinsamen Abendessen. Mit dabei ist immer einer der insgesamt fünf Betreuer. Denn die drei Männer und fünf Frauen haben geistige Behinderungen. Einige von ihnen werden nie in der Lage sein, ganz allein zu wohnen, andere wiederum sollen in der Wohngemeinschaft auf ein eigenständiges Leben vorbereitet werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trubel steht in der lebenslustigen WG auf der Tagesordnung – zumindest ab dem späten Nachmittag, wenn die Bewohner und Bewohnerinnen nach und nach von ihren Jobs zu Hause eintrudeln. Sie alle arbeiten in den Werkstätten für behinderte Menschen in Kaltenkirchen und Norderstedt oder auch in den Außenstellen der Werkstätten. So wie die 32-jährige Yasemin Weber. „Ich arbeite bei Jungheinrich in der Küche“, erzählt sie: „Das ist viel Arbeit.“ Morgens steht sie um sechs Uhr auf und fährt 45 Minuten später mit dem Rad los. Die Bewohner und Bewohnerinnen arbeiten acht Stunden täglich, nur freitags haben sie schon mittags Feierabend. Ihnen stehen 35 Urlaubstage im Jahr zu.

Trotz Vollzeitjob verdienen die geistig Behinderten nur sehr wenig Geld

Obwohl sie alle einen Vollzeitjob haben, verdienen sie nur wenig: Knapp 200 Euro erhalten sie monatlich. „Das ist zu wenig, dafür, dass sie den ganzen Tag arbeiten“, sagt Sylvia Fabisch, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Kaltenkirchen: „Da können wir leider nichts machen, das ist eine politische Entscheidung“, sagt sie: „Das sollte dringend mehr werden.“ Und wofür geben die Bewohner ihr Geld am liebsten aus? „Für Naschkram“, sagt Carolin Ehrke: „Cola und Chips.“ Caro, wie sie von allen genannt wird, ist 26 Jahre alt und lebt seit 2018 in der WG. Sie ist seit einem halben Jahr in einer Beziehung mit ihrem Mitbewohner Jan Rudolph.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bewohnerin Carolin Ehrke liebt ihre Schleich-Pferde, die sie in ihrem Zimmer stehen hat. © Quelle: Sylvana Lublow

„Seit dem 7. Dezember sind wir zusammen“, erzählt Jan auffallend glücklich: „Wir kuscheln gerne“, sagt er. Neben ihm sitzt Caro und kichert. Sie hatte vor Kurzem beim Bingo einen Gutschein gewonnen und ihren Freund zu Currywurst und Pommes in ein Lokal in Kisdorf eingeladen, erzählt sie stolz. Das sichtliche Liebesglück der beiden sorgt bei den anderen Bewohnern allerdings schon für Augenrollen: „Wir sind alle ein bisschen genervt davon“, sagt Stefan Pohlmann (32), der, wie Jan Rudolph, Mitglied im Beirat für Menschen mit Behinderungen der Stadt Kaltenkirchen ist. Gestritten werde sich in der WG natürlich auch ab und an: „Wir sind auch mal ein bisschen fies gegeneinander“, gesteht Stefan. Zum Glück hat jeder ein eigenes Zimmer, in das sie sich zurückziehen können. Einig sind sich aber alle Acht: Sie leben gerne in der WG.

Bewohner kochen gemeinsam Fischstäbchen-Auflauf am Wochenende

Am Wochenende wird gemeinsam gekocht. „Wir überlegen uns, was wir essen wollen und dann kaufen wir ein“, erzählt Jan. In der WG gibt es Dienste, die reihum gehen: Einkaufen, Kochen, Tischdienst, Bäder und Küche sauber machen, gehören unter anderem dazu und werden meistens gleich nach dem Feierabend erledigt. „Letztes Wochenende haben wir Fischstäbchen-Auflauf gemacht“, sagt Caro, deren Idee das war, und erklärt lachend, wie: „Unten Kartoffelbrei, oben Fischstäbchen, dann Streukäse obendrauf und in den Ofen.“ Es hat allen gut geschmeckt. „Wer Tischdienst hat, sollte eigentlich auch jeden Abend einen Salat machen“, informiert Jan: „Aber das klappt leider nicht immer.“ Der 52-Jährige ist sehr auf gesunde Ernährung bedacht und schwärmt gerne vom Salat, den WG-Leiter Thorsten Jäger manchmal macht: „Mit Thunfisch und viel Zwiebeln.“

René Pohlmann ist großer HSV-Fan und stolz auf seine neuen Vorhänge mit den Fußbällen drauf. © Quelle: Sylvana Lublow

Seit 1984 gibt es die Wohngemeinschaft der Lebenshilfe in Kaltenkirchen. Das Haus im Kamper Weg ist in die Jahre gekommen. Nach und nach wird einiges erneuert – immer dann, wenn Geld dafür übrig ist. Während die Plätze der Bewohner durch die Eingliederungshilfe des Kreises Segeberg finanziert werden, wird das Haus selbst von Verein und durch Spenden bestritten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Als Nächstes ist die Küche dran“, sagt Sylvia Fabisch: 10. 000 Euro investiert der Verein. „Die Bewohner freuen sich schon sehr darauf“, sagt die Lebenshilfe-Chefin, die immer wieder gerne die WG mit ihrem Hund „Pelle“ besucht: „Die Atmosphäre ist einfach toll und die Betreuer sind hier mit Leib und Seele dabei“, sagt sie. Im Wohnzimmer, das auch einen Kamin hat, hängt seit dem vorletzten Weihnachtsfest ein großer Flachbildfernseher, auf dem auch Netflix geschaut werden kann. „Den hat uns die Firma BK Systems aus Kaltenkirchen gespendet“, erzählt Fabisch. Das Unternehmen steuert außerdem 1500 Euro zur neuen Küche bei. Noch im Sommer soll sie fertig werden. Und dann erfüllt sich ja vielleicht auch Jans großer Wunsch: Jeden Abend ein frischer Salat auf dem großen runden Tisch.

KN