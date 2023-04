﻿„Soldatenbrücke“ in Bad Segeberg wird neu gebaut – leichter und teurer als geplant

Kieler Straße

Defekter Kühlschrank im Büro sorgt für Feuerwehreinsatz in Kaltenkirchen

Als sich die Freiwillige Feuerwehr Kaltenkirchen am Freitagabend dem gewerblich genutzten Gebäude an der Ecke Kieler Straße / Friedenstraße näherte, in dem zuvor ein Brand gemeldet worden war, schlugen bereits Flammen aus einem Fenster im ersten Obergeschoss. Es war der Beginn eines größeren Einsatzes.