﻿Sondersitzung: Henstedt-Ulzburg erwägt Klage gegen Ostküstenleitung

Für Teile der Politik in Henstedt-Ulzburg geht es ums Ganze: Auf einer Sondersitzung soll beschlossen werden, ob die Gemeinde gegen die vorbereiteten Arbeiten auf der Trasse der Ostküstenleitung beim Bundesverwaltungsgericht Klage einreicht. So stehen die Chancen.

Das Unternehmen Tennet will im Zuge der Ostküstenleitung mit seiner 380kV-Leitung durch Henstedt-Ulzburg. In einer Sondersitzung des Planungsausschusses wollen die Henstedt-Ulzburger beschließen, ob gegen den Baubeginn geklagt wird oder nicht.

Henstedt-Ulzburg. Um die 380kV-Ostküstenleitung, die in Zukunft Strom vom Norden in den Süden transportieren und – so die Planung – quer durch Henstedt-Ulzburg verlaufen soll, war es lange ruhig. Aber nun geht es wieder in die Vollen. Der Übertragungsnetzbetreibers Tennet hat den vorzeitigen Maßnahmenbeginn beantragt und will loslegen. Der Gemeinde Henstedt-Ulzburg hingegen läuft die Zeit davon. Sie hat bis Mitte Januar Zeit, Klage gegen die Ostküstenleitung vor dem Bundesverwaltungsgericht Leipzig einzureichen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während Tennet von vorbereitenden Maßnahmen für die Ostküstenleitung spricht, geht es für Teile der Kommunalpolitik in Henstedt-Ulzburg grundlegend darum, den Baubeginn der Ostküstenleitung durch Henstedt-Ulzburg aufzuhalten. Denn als das sehen einige Fraktionen die angekündigten Arbeiten.

Um die Frist einzuhalten, erlaubten die Fraktionen sich über Weihnachten keine Pause. Die Drähte liefen heiß, Videokonferenzen wurden abgehalten. Am Montag, 2. Januar 2023, unterbrechen die Kommunalpolitiker ihre Weihnachtspause und treffen sich zur Sitzung des Planungsausschusses. Diskutiert wird ab 18.30 Uhr im Ratssaal. Vorsitzender Stephan Holowaty (FDP) ist sich sicher, dass es hoch hergehen wird. „Wir sind am Rotieren“, sagt der Liberale.

Vorwurf: Tennet hat bewusst die Politik Henstedt-Ulzburg überrumpelt

Holowaty, ehemaliger Landtagsabgeordneter und seit Jahren mit dem Thema Ostküstenleitung betraut, hält dem Unternehmen Tennet vor, bewusst kurz vor den Feiertagen die Katze aus dem Sack gelassen zu haben, um die Henstedt-Ulzburger Politik im Weihnachtstrubel zu überrumpeln. Die Mehrheit der Politik macht sich schon lange dafür stark, dass die Ostküstenleitung statt durch Henstedt-Ulzburg an die künftige Autobahn 20 zwischen Lübeck und Bad Bramstedt gelegt wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die vorzeitigen Arbeiten seien nicht weniger als der Beginn der Bauarbeiten für die 380kV-Leitung. Es müssten, so wie Tennet es laut Holowaty beschreibt, nicht nur Knicks gestutzt, Bäume gefällt und Tiere umgesiedelt werden, sondern auch die Gruben für das Erdkabel im Bereich des Biotops Pinnauwiese geschaffen werden. Und das, so der Kommunalpolitiker, ergebe nur Sinn, wenn man sicher sei, dass die Trasse der Ostküstenleitung dort verlaufen werde.

Ostküstenleitung: Anwältin Leppin schätzt Klage als wenig erfolgreich ein

Auf der Sondersitzung des Planungsausschusses will die Politik das Vorgehen abstimmen und Bürgermeisterin Ulrike Schmidt sowie der Rechtsanwältin der Gemeinde, Dr. Angelika Leppin von der Kieler Kanzlei Weissleder Ewer, einen Auftrag mit auf den Weg geben. Die Juristin schätzt die Erfolgsaussichten einer Klage laut Bürgermeisterin Schmidt als sehr gering ein. Leppin habe von einer fünfprozentigen Wahrscheinlichkeit gesprochen, dass eine Klage erfolgreich sei.

Geplanter Verlauf der Ostküstenleitung | Maße: 92 x 100 mm

Davon lässt Holowaty sich nicht beeindrucken. Er habe Leppin so verstanden, dass ein Gericht so oder so entscheiden könne, es also eine Chance gebe. Und: „Es geht auch um ein politisches Zeichen gegenüber den Bürgern“, meint er. Die FDP werde sich klar für eine Klage aussprechen. Holowaty geht davon aus, dass sich im Ausschuss eine Mehrheit für den Gang vor das Bundesverwaltungsgericht findet. Diesen Eindruck habe er bei den Videokonferenzen gewonnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Henstedt-Ulzburgs Bürgermeisterin Ulrike Schmidt ist skeptisch

Die Grünen hatten ihren Widerstand gegen die Trasse der Ostküstenleitung vor Monaten aufgegeben. Fraktionsvorsitzender Thorsten Möhrcken bemängelt nun, dass man mit einer Klage nur Geld zum Fenster rausschmeiße. Es gehe um einen unteren fünfstelligen Euro-Betrag. "Ich befürchte, dass es bei der Sitzung eine Mehrheit für den Klageweg geben wird und wir einfach nur viel Geld verballern und nichts gewinnen", sagt Möhrcken.

Lesen Sie auch

Bürgermeisterin Ulrike Schmidt ist ebenfalls skeptisch. „Ich bin gegen eine Klage mit so geringen Erfolgsaussichten“, sagt Schmidt. Sie sei den Steuerzahlern verpflichtet, mahnt die Rathauschefin. Ohne einen politischen Beschluss werde sie nicht aktiv werden. Die Sitzung des Planungsausschusses Henstedt-Ulzburg am Montag, 2. Januar 2023, ab 18.30 Uhr im Rathaus ist öffentlich.